Κύπελλο Ελλάδος, το τηλεοπτικό πρόγραμμα των προημιτελικών

Ώρα, κανάλι και σπίκερ. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Οι πρώτες 4 της league phase του Κυπέλλου, μαζί με τις τέσσερις που προκρίθηκαν από τα νοκ άουτ play offs του Κυπέλλου Ελλάδος, συνθέτουν το παζλ των προημιτελικών, οι ημιτελικοί του οποίου διεξάγονται την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου.

Άρης, Κηφισιά, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ προκρίθηκαν από τον ενδιάμεσο γύρο και έχουν μειονέκτημα έδρας στους επίσης νοκ άουτ προημιτελικούς που διεξάγονται σε Λιβαδειά, Νέα Φιλαδέλφεια, Καραϊσκάκη και Λεωφόρο!

Και για τα τέσσερα παιχνίδια, ξεχωριστά θα βγει pre και post game εκπομπή από τα αθλητικά κανάλια της Cosmote TV.

Το πρόγραμμα των προημιτελικών

15:00 Λεβαδειακός- Κηφισιά , Cosmote Sport 1 σε περιγραφή Άλκη Τσαβδαρά και ρεπορτάζ Γιώργου Μπιτσικώκου και Ανδρέας Σερεβέτα

17:00 ΑΕΚ – ΟΦΗ , Cosmote Sport 3 σε περιγραφή Σωτήρη Κωσταβάρα και ρεπορτάζ Πάνου Μάλαμα και Δημήτρη Ξαρλή

18:30 Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ , Cosmote Sport 2 σε περιγραφή Αντρέα Παλομπαρίνι και ρεπορτάζ Δημήτρη Σπηλιόπουλου και Μιχάλη Μελισσίδη

20:30 Παναθηναϊκός – Άρης, Cosmote Sport 1 σε περιγραφή Μιχάλη Τσόχου και ρεπορτάζ Αποστόλη Πάνου και Κώστα Γκουντούλα

Στα ημιτελικά θα επιστρέψει το format των διπλών αγώνων. Οι πρώτοι ημιτελικοί έχουν προγραμματιστεί να διεξαχθούν μεταξύ 3-4 Φεβρουαρίου και οι ρεβάνς τους στις 11-12 Φεβρουαρίου. Οι διασταυρώσεις των ημιτελικών: Παναθηναϊκός ή Άρης - Ολυμπιακός ή ΠΑΟΚ και ΑΕΚ ή ΟΦΗ – Λεβαδειακός ή Κηφισιά.

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