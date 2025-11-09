Ήττα για την ΑΕΚ στην Προύσα

Η Ένωση είχε ένα δύσκολο πρώτο ημίχρονο, καθώς μετά το 15ο λεπτό έμεινε πίσω στο σκορ με 15-9 και 17-10, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με 19-13.
Στο δεύτερο μέρος, οι παίκτριες του Δικεφάλου ανέβασαν την απόδοσή τους και με σερί 3-0 μείωσαν αρχικά σε 21-19 (37’) και στη συνέχεια σε 23-21 (42’), δείχνοντας σημάδια αντίδρασης. Ωστόσο, η Μπούρσα εκμεταλλεύτηκε τα λάθη της ελληνικής ομάδας και ξέφυγε ξανά στο σκορ, φτάνοντας στο 30-24 (52’).
Παρά την προσπάθεια των Ενρίκε και Σαρκιρή που μείωσαν σε 32-28, οι Τουρκάλες διατήρησαν τον έλεγχο και με τρία αναπάντητα γκολ έφτασαν στο 35-28, με τη Γκόμες Ντα Σίλβα να διαμορφώνει το τελικό 35-29.
Τα πεντάλεπτα: 3-3, 6-5, 10-8, 15-9, 17-10, 19-13 (ημ.), 21-17, 23-20, 26-22, 28-24, 31-26, 34-29.
ΑΕΚ (Παπαδόπουλος): Πυριτίδου, Καρέλα, Βιτκόφσκα, Παναγιωτίδου, Ρεσέντε Γκόμεζ, Σαμολαδά 2, Ζενέλι 3, Κατσίκα 5, Παζίνιο 8, Σαρκιρή 2, Μανιά 3, Γκονσάλβες 3, Γκόμες 1, Μπαβαρέσκο, Ενρίκε 2.