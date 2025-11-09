Ήττα για την ΑΕΚ στην Προύσα

Η ΑΕΚ γνώρισε την ήττα με 35-29 από την Μπούρσα στην Τουρκία, στο πρώτο παιχνίδι του 3ου γύρου του EHF European Cup Γυναικών. Πλέον καλείται να ανατρέψει τη διαφορά των έξι τερμάτων στη ρεβάνς της Αθήνας, το Σάββατο 15 Νοεμβρίου, προκειμένου να προκριθεί στους «16» της διοργάνωσης.

Η Ένωση είχε ένα δύσκολο πρώτο ημίχρονο, καθώς μετά το 15ο λεπτό έμεινε πίσω στο σκορ με 15-9 και 17-10, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με 19-13.

Στο δεύτερο μέρος, οι παίκτριες του Δικεφάλου ανέβασαν την απόδοσή τους και με σερί 3-0 μείωσαν αρχικά σε 21-19 (37’) και στη συνέχεια σε 23-21 (42’), δείχνοντας σημάδια αντίδρασης. Ωστόσο, η Μπούρσα εκμεταλλεύτηκε τα λάθη της ελληνικής ομάδας και ξέφυγε ξανά στο σκορ, φτάνοντας στο 30-24 (52’).

Παρά την προσπάθεια των Ενρίκε και Σαρκιρή που μείωσαν σε 32-28, οι Τουρκάλες διατήρησαν τον έλεγχο και με τρία αναπάντητα γκολ έφτασαν στο 35-28, με τη Γκόμες Ντα Σίλβα να διαμορφώνει το τελικό 35-29.

Τα πεντάλεπτα: 3-3, 6-5, 10-8, 15-9, 17-10, 19-13 (ημ.), 21-17, 23-20, 26-22, 28-24, 31-26, 34-29.

ΑΕΚ (Παπαδόπουλος): Πυριτίδου, Καρέλα, Βιτκόφσκα, Παναγιωτίδου, Ρεσέντε Γκόμεζ, Σαμολαδά 2, Ζενέλι 3, Κατσίκα 5, Παζίνιο 8, Σαρκιρή 2, Μανιά 3, Γκονσάλβες 3, Γκόμες 1, Μπαβαρέσκο, Ενρίκε 2.