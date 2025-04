Η συνέντευξη Τύπου του 21ου Final-4 στη «Sunel Arena»

Στη «Sunel Arena» πραγματοποιήθηκε η συνέντευξη Τύπου του 21ου Final Four του Κυπέλλου Ανδρών με τη συμμετοχή της Ομοσπονδίας χάντμπολ και των τεσσάρων φιναλίστ, δηλαδή των ΑΕΚ (4 τρόπαια), Ζαφειράκη Νάουσας (πρώτη παρουσία), ΕΣΝ Βριλησσίων New York College (2 τρόπαια) και Διομήδη Άργους (2 φορές φιναλίστ).

Αναλυτικά, τα όσα ειπώθηκαν:

Κώστας Βιολιτζής (Αντιπρόεδρος ΟΧΕ/Πρόεδρος ΔΕΠ):

«Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμαστε σε μια μεγάλη αρένα, στο γήπεδο της ΚΑΕ ΑΕΚ, η οποία χθες πέτυχε και μια μεγάλη ευρωπαϊκή νίκη για την οποία τη συγχαίρουμε και ευχόμαστε να προκριθεί στο Final Four.

Να συγχαρώ τον Πρόεδρο της ΟΧΕ Κώστα Γκαντή για την ιδέα και την υλοποίηση της να έρθει το χάντμπολ σε αυτή τη μεγάλη Ολυμπιακή εγκατάσταση, δεν φοβόμαστε ως χάντμπολ να παίζουμε σε μεγάλα στάδια γεμάτα φιλάθλους και το έχουμε αποδείξει πολλές φορές. Πριν λίγες εβδομάδες διοργανώθηκε με επιτυχία το Final Four του Κυπέλλου Γυναικών στη Μίκρα, σε μία εξαιρετική ατμόσφαιρα.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους ανθρώπους της ερασιτεχνικής ΑΕΚ και τον Πρόεδρο της ΚΑΕ ΑΕΚ για τη σημαντική τους βοήθεια τους, ώστε να διεξαχθεί εδώ το Final Four και επίσης το προσωπικό της ομοσπονδίας μας, για την υλοποίηση του ηλεκτρονικού εισιτηρίου που για πρώτη φορά εφαρμόζεται στο ελληνικό χάντμπολ και μας ανεβάζει επίπεδο.

Εδώ βρίσκονται 4 ομάδες με τη δική τους σημαντική ιστορία στο άθλημα, να ευχηθούμε καλούς και δίκαιους αγώνες, να μην ξεχνάμε ότι το κύπελλο είναι ο θεσμός των εκπλήξεων».

Κώστας Σταματιάδης (Γενικός Γραμματέας ΟΧΕ):

«Για εμάς είναι μια από τις μεγάλες στιγμές. Όταν το άθλημα μας καταφέρει με αίμα, πόνο και δάκρυ να διοργανώνει εκδηλώσεις σε μεγάλες εγκαταστάσεις. Η συγκεκριμένη αρένα άνοιξε για πρώτη φορά το 2013 και το 2014 διεξήχθη ο τελικός του Κυπέλλου, στον οποίο παρόντες ήταν δύο από τους σημερινούς προπονητές (Ζαραβίνας, Δεληγιάννης) και ο Τάσος (Παπαδιονυσίου). Δεν έχουμε δικό μας γήπεδο, κάνουμε μεγάλη προσπάθεια να βάλουμε το άθλημα σε ένα μεγάλο γήπεδο. Έχουμε δουλέψει αρκετές φορές αυτή την εγκατάσταση, πριν 1,5 χρόνο διοργανώσαμε εδώ το Παγκόσμιο Νέων του 2023. Να συγχαρούμε τις 4 ομάδες και να τους ευχηθώ καλούς αγώνες, χωρίς τραυματισμούς. Η γιορτή είναι συνολικά για όλο το άθλημα».

Κώστας Δεληγιάννης (προπονητής Ζαφειράκη Νάουσας):

«Εύχομαι να έχουμε μια καλή διοργάνωση, χωρίς τραυματισμούς. Το κύπελλο είναι ο θεσμός των εκπλήξεων. Είναι πρώτη φορά που συμμετέχουμε, πρόκειται για το επιστέγασμα των προσπαθειών πολλών ετών όλου του συλλόγου. Είναι ένα μεγάλο κίνητρο για να συνεχίσουμε. Αντιμετωπίζουμε στον ημιτελικό το μεγάλο φαβορί της διοργάνωσης, αλλά έχουμε ετοιμαστεί καλά, πρέπει να το απολαύσουμε, θα είναι ένα ιστορικό παιχνίδι και θα τα δώσουμε όλα. Θέλω επίσης να δώσω τα συγχαρητήρια μου στην ΑΕΚ για την πρόκριση στα ημιτελικά του European Cup».

Γιώργος Θεοδωρόπουλος (αρχηγός Ζαφειράκη Νάουσας):

«Είναι η πρώτη μας συμμετοχή σε Final Four, είναι μια ιστορική στιγμή. Ήρθαμε εδώ χωρίς άγχος, να απολαύσουμε τη διοργάνωση. Όσον αφορά το παιχνίδι υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί ας μη κρυβόμαστε- παρόλα αυτά είμαστε καλά προετοιμασμένοι και θα δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα».

Φρεντερίκ Μπουζόν (προπονητής ΑΕΚ):

«Ευχαριστούμε τον τεχνικό του Ζαφειράκη για τα καλά του λόγια. Είμαστε χαρούμενοι που βρισκόμαστε στo Final Four. Θέλω να ευχαριστήσω την ΚΑΕ ΑΕΚ και την Ομοσπονδία για την ευκαιρία που μας δίνουν να αγωνιστούμε σε αυτή τη μεγάλη αρένα. Είναι μια σημαντική εβδομάδα για τον οργανισμό της ΑΕΚ, θέλουμε να φτάσουμε έως το τέλος στην κατάκτηση του κυπέλλου και για να το καταφέρουμε αυτό χρειάζεται να καθαρίσουμε το μυαλό μας από την Ευρώπη και να επικεντρωθούμε στο νέο μας στόχο».

Βαγγέλης Αραμπατζής (αρχηγός ΑΕΚ):

«Συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες που βρίσκονται στο Final Four. Συγχαρητήρια και στην ομοσπονδία που κατάφερε να γίνει το χάντμπολ σε ένα τέτοιο γήπεδο, κάτι που θα κάνει καλό και θα δώσει αίγλη στο άθλημα. Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι και τον ημιτελικό με τον Ζαφειράκη, τον ξέρουμε έχουμε παίξει δύο φορές. Έχουμε διαβάσει το παιχνίδι και θα τα δώσουμε όλα για να προκριθούμε στον τελικό».

Θάνος Τούτσης (προπονητής ΕΣΝ Βριλησσίων New York College):

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που μετά από 14 χρόνια επανερχόμαστε στην ελίτ, σε ένα Final Four Κυπέλλου. Παίζουμε απέναντι σε μια σταθερή δύναμη του αθλήματος μας και θα διεκδικήσουμε ότι μας αναλογεί».

Βασίλης Νικολακόπουλος (αρχηγός ΕΣΝ Βριλησσίων New York College):

«Μπράβο στην Ομοσπονδία και σε όλους όσοι έχουν συμβάλει ώστε η διοργάνωση να διεξαχθεί σε αυτή την καταπληκτική εγκατάσταση. Μόνο κέρδη θα έχει το άθλημα μας. Είναι μια μεγάλη στιγμή για τα Βριλήσσια, είχα τη τύχη να είμαι παρών το 2011 στα Χανιά, όπου με δύσκολες συνθήκες κυνηγήσαμε το όνειρο και κατακτήσαμε το κύπελλο. Αυτή τη φορά ήρθαμε να το απολαύσουμε και κυρίως είναι σημαντικό για τα νέα παιδιά της ομάδας. Σε ένα ματς όλα γίνονται. Μετά από 29 χρόνια, ήρθε η ώρα και εγώ να σταματήσω, ήθελα να φτάσουμε έως εδώ για να τους δείξω πόσο ωραίο είναι το χάντμπολ. Η ΑΕΚ είναι φαβορί, την παρακολουθώ χρόνια, είναι η πληρέστερη ΑΕΚ όλων των εποχών. Συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες και καλή επιτυχία».

Γιώργος Ζαραβίνας (προπονητής Διομήδη Άργους):

«Καταρχάς να δώσω συγχαρητήρια και στις 4 ομάδες που βρίσκονται στο Final Four. Να συγχαρώ την ΑΕΚ για την πορεία της στην Ευρώπη γιατί αυτό αντανακλά και σε όλο το ελληνικό χάντμπολ. Είναι μια διοργάνωση, η οποία πιστεύω θα είναι μια από τις καλύτερες οργανωτικά και αγωνιστικά. Όλες οι ομάδες έχουν έρθει να δείξουν το καλύτερο μας πρόσωπο. Σκεφτόμαστε μόνο το ματς της Παρασκευής, δεν μπορεί να υπάρξει δεύτερο ματς, αν δεν κερδίσουμε το πρώτο. Εύχομαι υγεία σε όλες τις ομάδες».

Τάσος Παπαδιονυσίου (αρχηγός Διομήδη Άργους):

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ όλους όσοι συνέβαλαν στο να διοργανωθεί εδώ το Final Four. Θέλουμε ο κόσμος να είναι ενθουσιώδης και να μας βοηθήσει και εμάς να δώσουμε μια ωραία παράσταση. Η κάθε ομάδα βρίσκεται πανάξια εδώ. Θέλουμε να κερδίσει ο καλύτερος. Έχουμε υπάρξει σε πολλά τέτοια ματς, πολλά πράγματα παίζουν ρόλο, θεωρώ ότι είμαστε έτοιμοι σωματικά και ψυχολογικά».