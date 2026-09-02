MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Οι δημοσκόποι σοκάρουν το Μαξίμου: Το ποσοστό που φθάνει ο Σαμαράς

0
Οι δημοσκοπήσεις που έρχονται αναμένεται να προκαλέσουν τριγμούς στην κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Διαβάστε για το ποσοστό του Αντώνη Σαμαρά με ένα κλικ στο instanews.gr

Οι δημοσκόποι σοκάρουν το Μαξίμου: Το ποσοστό που φθάνει ο Σαμαράς