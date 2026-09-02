Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ Οι δημοσκόποι σοκάρουν το Μαξίμου: Το ποσοστό που φθάνει ο Σαμαράς 02-09-2026 13:04 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Οι δημοσκοπήσεις που έρχονται αναμένεται να προκαλέσουν τριγμούς στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Διαβάστε για το ποσοστό του Αντώνη Σαμαρά με ένα κλικ στο instanews.gr Ανθή Βούλγαρη: Αθώος ο σύζυγός της για την υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας – Η απόφαση του ζευγαριού για τον γάμο του dailymedia.gr Αποφάσισε ο Μητσοτάκης: Η ημερομηνία που θα γίνουν οι εκλογές instanews.gr Κίνηση-ματ Αλαφούζου: Ο δημοσιογράφος που θα περιγράφει τους αγώνες μπάσκετ στον ΣΚΑΪ dailymedia.gr Μήπως κάναμε λάθος με τον Ντόμινικ Κοτάρσκι; menshouse.gr Οι δημοσκόποι σοκάρουν το Μαξίμου: Το ποσοστό που φθάνει ο Σαμαράς instanews.gr «Ξανθιά, θέλω να κάνω κάτι δικό μου»: Έτσι άρχισαν όλα… menshouse.gr Μετά την εκρηκτική πρεμιέρα: Ο κίνδυνος με Τάχα Άλι στον ΠΑΟΚ... menshouse.gr Πάνω από 8/10 εύγε: Θα τερματίσεις το κουίζ μπάσκετ των 10 ερωτήσεων αυξανόμενης δυσκολίας που καίει και τη Wikipedia; menshouse.gr Οι δημοσκόποι σοκάρουν το Μαξίμου: Το ποσοστό που φθάνει ο Σαμαράς SHARE