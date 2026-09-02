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Αποφάσισε ο Μητσοτάκης: Η ημερομηνία που θα γίνουν οι εκλογές

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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αμφιταλαντεύτηκε, άλλαξε πολλές φορές γνώμη, όμως είναι πλέον οριστικό και αμετάκλητο.

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Αποφάσισε ο Μητσοτάκης: Η ημερομηνία που θα γίνουν οι εκλογές