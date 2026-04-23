Έκλεισε στον Ολυμπιακό ο Τζέικ Χέινς (vid)

Ο Ολυμπιακός απέκτησε τον Αμερικανικό διαγώνιο Τζέικ Χέινς, που αγωνίζεται στην Μπερλίν.

Το ρόστερ της νέας σεζόν σχηματίζει η ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού και γι' αυτό προχώρησε στην απόκτηση του Τζέικ Χέινς. Ο 27χρονος διαγώνιος, ύψους 2,12μ., αναμένεται να προστέσει ποιότητα στο παιχνίδι της ομάδας του Αλμπέρτο Τζουλιάνι.

Ο Χέινς αγωνίζεται στην Μπερλίν με την οποία κατέκτησε πέρυσι το νταμπλ στη Γερμανία και φέτος βρίσκεται μαζί της στα ημιτελικά του γερμανικού πρωταθλήματος.

Ξεκίνησε την καριέρα του στο λύκειο Καρλ Σάντμπουργκ και στη συνέχεια (2017-2020) σπούδασε στο Πανεπιστήμιο του Οχάιο και έπαιξε για την ομάδα του, τους Buckeyes. Μόλις αποφοίτησε, μετακόμισε στην Ευρώπη, παίζοντας στη γαλλική Arago de Sète και την επόμενη χρονιά πήγε στην Πολωνία και την BBTS Włókniarz Bielsko-Biała. Επόμενος σταθμός της καριέρας του ήταν η Cuprum Lubin, πριν μετακομίσει στο Βερολίνο.

Το 2023, ως μέλος της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ, κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στο Νorceca, ενώ το 2024 έπαιξε στο Nations League.



