Επέλαση των κοριτσιών του Παναθηναϊκού στον δρόμο για τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδος. «Σκούπισαν» τη Θήρα με 3-1 σετ και με 2-0 νίκες έφυγαν για τους τελικούς απέναντι στον ΖΑΟΝ!

Κυριαρχικός Παναθηναϊκός και στην Σαντορίνη. Η ομάδα του Αλεσάντρο Κιαπίνι επικράτησε με 3-1 σετ του Α.Ο. Θήρας, έκανε το 2-0 στην σειρά των ημιτελικών και προκρίθηκε στους τελικούς της Volley League γυναικών, όπου θα βρεθεί αντιμέτωπη με τον ΖΑΟΝ με πλεονέκτημα έδρας.

Με τρεις πόντους της Μπένετ ο Παναθηναϊκός πήγε στο +3 (2-5) από νωρίς στο πρώτο σετ. Η Μάασε ισοφάρισε στο 8-8. Ο Α.Ο. Θήρας πέρασε μπροστά με 13-12, με τον Αλεσάντρο Κιαπίνι να παίρνει το πρώτο του time out. Οι «πράσινες» συνέχισαν να έχουν αρκετά προβλήματα στην υποδοχή, κάτι που εκμεταλλεύτηκαν πλήρως οι γηπεδούχες, καθώς με συνεχόμενους πόντους της Γενιτσαρίδη η ομάδα από την Σαντορίνη πήρε προβάδισμα 5 πόντων (17-12). Έκτοτε ο Α.Ο. Θήρας διατήρησε το υπέρ του σκορ και πήρε το σετ με 25-18.

Ανώτερος εξαρχής στο δεύτερο σετ ο Παναθηναϊκός, πηγαίνοντας γρήγορα στο +4 (6-10). Ο Α.Ο. Θήρας μείωσε στον πόντο (9-10). Όμως στα μέσα του σετ το «τριφύλλι» πέτυχε σερί 5-0 και απέκτησε διαφορά με 7 (11-18). Με μπλοκ από την Μπένετ ο Παναθηναϊκός διεύρυνε το υπέρ του σκορ στους 9 (14-23) και ισοφάρισε στα σετ (15-25) ύστερα από πόντο της ΛαμπΚόφσκα.

Το τρίτο σετ άρχισε με τον Α.Ο. Θήρας να προηγείται με τρεις (4-1). Ο Παναθηναϊκός με τρεις διαδοχικές εύστοχες επιθέσεις της ΛαμπΚόφσκα έκανε την ανατροπή, περνώντας μπροστά με 2 (9-11). Ύστερα από μπλοκ της Μπένετ οι φιλοξενούμενες ανέβασαν την απόσταση στους τέσσερις (14-18). Ο Α.Ο. Θήρας μείωσε στον πόντο (18-19), αλλά η απάντηση του Παναθηναϊκού ήταν άμεση κάνοντας το 18-23 και το 1-2 στα σετ με 23-25.

Ισορροπημένη η αρχή του τέταρτου σετ, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν πόντο πόντο, όντας αλάνθαστες επιθετικά. Η Γουάιτ με τρεις δικούς της πόντους, χάρισε στον Παναθηναϊκό προβάδισμα με 2 (9-11). Συνέχισαν να έχουν τον έλεγχο οι «πράσινες» διευρύνοντας το υπέρ τους σκορ αρχικά στους 5 (13-18) και μετά στο +8 (14-22). Ο Α.Ο. Θήρας δεν μπόρεσε να αντιδράσει και ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 1-3 σετ (19-25), παίρνοντας την πρόκριση για τους τελικούς του πρωταθλήματος όπου θα αντιμετωπίσει τον ΖΑΟΝ.

Διαιτητές: Βουδούρης, Γεωργάκη, Παρατηρητής: Τσάκωνας, Επόπτες: Πολάτος, Οσιπίδης, Γραμματεία: Γλυκού.

Διακύμανση:

1ο σετ: 6-8, 16-12, 21-16, 25-18

2ο σετ: 6-8, 11-16, 14-21, 15-25

3ο σετ: 8-6, 14-16, 18-21, 23-25

4ο σετ: 8-7, 13-16, 14-21, 19-25

*Οι πόντοι ΑΟ Θήρας προήλθαν από 0 άσσους, 61 επιθέσεις, 4 μπλοκ και 17 λάθη αντιπάλων και του του Παναθηναϊκού προήλθαν από 1 άσσο, 63 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 22 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 1-3 (25-18, 15-25, 23-25, 19-25) σε 112′.

Α.Ο. ΘΗΡΑΣ (Μανώλης Σκουλικάρης): Αντσάντε 1 (1/4 επ.), Πάβισιτς 9 (8/23 επ., 1 μπλοκ, 50% υπ. – 19% άριστες), Σιρίνινα 9 (8/17 επ., 1 μπλοκ), Μάασε 22 (21/36 επ., 1 μπλοκ), Δημητριάδη 6 (5/9 επ., 1 μπλοκ), Γενιτσαρίδη 18 (18/48 επ., 50% υπ. – 21% άριστες) / Τουλγαρίδου (λ, 57% υπ. – 14% άριστες), Σαουλίδου (λ), Μπαρμπαλιού, Θωμαΐδου, Μιρτσκουλάβα, Κεραμιτσοπούλου.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Αλεσάντρο Κιαπίνι): Χατζηευστρατιάδου 8 (6/13 επ., 2 μπλοκ), Γουάιτ 18 (16/31 επ., 2 μπλοκ, 41% υπ. – 23% άριστες), Μπένετ 16 (13/31 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Κωνσταντινίδου 1 (1/3 επ.), Λαμπκόφσκα 16 (16/35 επ., 55% υπ. – 27% άριστες), Παπαγεωργίου / Αντωνακάκη (λ, 47% υπ. – 18% άριστες), Ρόγκα (λ), Τάνη, Ράπτη, Σάμανταν 12 (11/21 επ., 1 μπλοκ), Παπά.