Aνατροπή ελπίδας o Φοίνικας Σύρου, νίκησε τον Φλοίσβο από 0-2 σετ!

Τεράστια νίκη που με 3-2 σετ και μάλιστα με ανατροπή από 0-2 σετ επί του Φλοίσβου Memers Paron σημείωσε ο Φοίνικας Σύρου στην 2η αγωνιστική των πλέι άουτ για τις θέσεις 8-10 της Novibet Volley League και πήρε βαθιά ανάσα για την παραμονή του στην κατηγορία.

Για τον Φοίνικα ήταν η πρώτη νίκη μετά την 1η Φεβρουαρίου (το 3-2 απέναντι στον Παναθηναϊκό) καθώς έκτοτε μετρούσε επτά σερί ήττες στο πρωτάθλημα. Με το δίποντο οι “Πειρατές” ανεβαίνουν στους 17 βαθμούς και είναι στο +2 (15β.) από τον 10ο Φλοίσβο. Η Κηφισιά είχε ρεπό και είναι 8η με 20 βαθμούς.



MVP του αγώνα αναδείχθηκε ο πασαδόρος του Φοίνικα, Φάνης Ρουσσόπουλος, ο οποίος βοήθησε πάρα πολύ στην ανάπτυξη των “Πειρατών” και είχε και 6 μπλοκ, με τα δύο στο φινάλε του κρίσιμου τάι μπρέικ. Τη βράβευσή του έκανε ο αντιπρόεδρος του ΤΑΑ Φοίνικα και πρόεδρος του Ερασιτέχνη, Μάνος Σκοπελίτης.



Συνολικά, οι “Πειρατές” είχαν υπεροχή στο μπλοκ με 19 έναντι 10 του Φλοίσβου, βρίσκοντας τα τρία πιο κρίσιμα στο 4ο και στο 5ο σετ που κρίθηκαν στις λεπτομέρειες.



Οι διψήφιοι ήταν τέσσερις, με τον Βαν Ντεν Ντρις να αναδεικνύεται πρώτος σκόρερ με 18 πόντους με 47% επίθεση και τον Μικελούτσι να ακολουθεί με 15 (60% επίθεση, 5 μπλοκ). Κωστόπουλος και Σαλταφερίδης είχαν 15 και 11 αντίστοιχα.



Ο Φλοίσβος Members Paron που έφτασε στον τελικό του Κυπέλλου στη Λάρισα, μετά τα δύο πρώτα σετ έριξε την απόδοσή του στο σέρβις, έκανε εύκολα λάθη στην επίθεση, προϊόν της κούρασης.



Πρώτος σκόρερ με 22 πόντους ήταν ο Κώστας Καπετανίδης, αλλά κορυφαίος με 18 ήταν ο Μάρτεν Φαν Χάρντερεν που είχε πολύ αξιόπιστο σέρβις και σπουδαία υποδοχή (81% θετική). Η εξέλιξη του αγώνα



Στο πρώτο σετ του αγώνα ο Φλοίσβος μπήκε καλύτερα. Με τον Βουτσίτσεβιτς στα εννέα μέτρα πίεσε την υποδοχή του Φοίνικα και βρίσκοντας πόντους από το μπλοκ προηγήθηκε 2-5. Οι γηπεδούχοι έβγαλαν άμεσα αντίδραση και ισοφάρισαν 5-5 με μπλοκ του Καγιαλή και άσο του Μικελούτσι.



Η αθηναϊκή ομάδα μπήκε ξανά μπροστά στο σκορ 6-8 μετά από άουτ επίθεση του Καγιαλή, όμως οι γηπεδούχοι κερδίζοντας μάχες στο φιλέ προσπέρασαν 11-10. Οι εναλλαγές στο προβάδισμα συνεχίστηκαν καθώς η κόντρα του Καπετανίδη και το έξυπνο πλασέ του Βιλιμάνοβιτς διαμόρφωσαν το 12-14 ενώ ο Βουτσ΄’ισεβιτς έκανε το 13-16.



Οι Πειρατές για ακόμα μία φορά έδειξαν «μέταλλο» και με διαδοχικούς πόντους έφεραν το σετ στα ίσα 16-16. Ο Φλοίσβος «απάντησε» με δικό του σερί κάνοντας το 16-19. Ο άσος του Βιλιμάνοβιτς διαμόρφωσε το 17-21 με τον Φλοίσβο να κλείνει το σετ 20-25 με τον Καπετανίδη στη δεύτερη ευκαιρία του.



Η ομάδα του Παλαιού Φαλήρου πήρε νωρίς το προβάδισμα στο δεύτερο σετ (1-5 έχοντας πιεστικό σερβίς από τον Βουτσίτσεβις. Μήλης και Μέχιτς πέρασαν στο γήπεδο σε μία προσπάθεια να αλλάξει η αγωνιστική εικόνα. Το μπλοκ του Χαραλαμπίδη, όμως, έδωσε σημαντικό προβάδισμα (7-13) στον Φλοίσβο. Ο Φοίνικας κάνοντας πολλά λάθη, δεν μπόρεσε να βγάλει αντίδραση με τον Φλοίσβο να φτάνει εύκολα στο 8-18 και 11-22 για να κλείσει το σετ 14-25 μετά από άουτ επίθεση του Βαν Ντεν Ντρις.



Ο Φοίνικας έψαξε αντίδραση με εκπληκτική εκκίνηση στο τρίτο σετ. Οι "Πειρατές" προηγήθηκαν με 7-1 με πίεση του Σαλταφερίδη από τα εννέα μέτρα.πρώτο χρόνο του Μικελούτσι και διαδοχικά μπλοκ του Ρουσσόπουλου. Οι κερδισμένες μάχες στο φιλέ συνεχίστηκαν με μπλοκ του Κωστόπουλου, ενώ ο Βαν Ντεν Ντρις έκανε το 10-3.



Οι Συριανοί έπαιξαν πολύ ωραίο βόλεϊ και ανέβασαν ταχύτητα με επιθέσεις των Κωστόπουλου και Βαν Ντεν Ντρις, αλλά και πρώτο χρόνο του Καγιαλή για το 22-12. Ο Κωστόπουλος κέρδισε άσο για το 23-12 και ο Βαν Ντεν Ντρις έδωσε πολλαπλά σετ μπολ στον Φοίνικα (24-15), με τον Μήλη να τελειώνει το σετ με φοβερό άσο για το 25-15.



Εξίσου καλά μπήκε και στο τέταρτο σετ η ομάδα του Σλόμπονταν Πράκλιατσιτς. Ο Κωστόπουλος με διαδοχικές επιθέσεις και μονό μπλοκ στον Βουτσίτσεβιτς έγραψε το 5-3, ο Καγιαλής σε πρώτο χρόνο το 7-5, με τον Φλοίσβο να απαντά με άσο του Φαν Χάρντερεν για το 7-7. Ο Φοίνικας απάντησε με σερί 5-0 από τα σέρβις του Βαν Ντεν Ντρις και δικές του επιθέσεις (12-7), με τη διαφορά να φτάνει με ασφάλεια στο +6 (19-13) με Μικελούτσι και Κωστόπουλο.



Ο Φλοίσβος έκανε μεγάλη αντεπίθεση, αφού μετά το 20-16 ισοφάρισε σε 20-20 με πρωταγωνιστή τον Φαν Χάρντερεν που πήρε άσους και το θρίλερ κράτησε παρά την κόντρα μπάλα του Κωστόπουλου για το 23-21. Με πέναλτι του Μελλέ από σέρβις του Ηρακλή Παπαδόπουλου ο Φλοίσβος έκανε το 23-23, αλλά ο Μικελούτσι τελείωσε το επόμενο ράλι, πήγε στο σέρβις και μετά από κακή υποδοχή ο Καγιαλής έπιασε το μπλοκ για το 25-23 και το 2-2.



Στο τάι μπρέικ καμία ομάδα δεν ήταν σε θέση να ξεφύγει, με εξαίρεση στο ξεκίνημα όπου με τα σέρβις του Αρμενάκη, ο Φλοίσβος είχε μια διαφορά δύο πόντων με τα σέρβις του Αρμενάκη και το πέναλτι του Ηρακλή Παπαδόπουλου. Ο Φοίνικας ισοφάρισε και πέρασε για πρώτη φορά μπροστά με το πέναλτι του Σαλταφερίδη στο φιλέ (10-9) αλλά ο Καπετανίδης με κόντρα μπάλα έκανε το 12-13. Εκεί οι Συριανοί όρθωσαν ανάστημα αφού ο Σαλταφερίδης έπιασε εξαιρετικά σέρβις και το διπλό μπλοκ του Φοίνικα έπιασε δις τον Καπετανίδη με Μικελούτσι και Ρουσσόπουλο για το 3-2 με 15-13.



Διαιτητές: Μυλωνάκης, Βελώνης, Παρατηρητής: Ανδρονικίδης, Επόπτες: Βρούτσης, Συρίγος, Γραμματεία: Γλυκού.

Διακύμανση:

1ο σετ: 6-8, 13-16, 17-21, 20-25

2ο σετ: 4-8, 8-16, 11-21, 14-25

3ο σετ: 8-2, 16-11, 21-11, 25-15

4ο σετ: 8-7, 16-10, 21-20, 25-23

5ο σετ: 4-5, 10-9, 12-11, 15-13



*Οι πόντοι του Φοίνικα Σύρου προήλθαν από 4 άσους, 53 επιθέσεις (45% αποτελεσματικότητα), 19 μπλοκ και 23 λάθη αντιπάλων ενώ του Φλοίσβου Members Paron από 6 άσους, 60 επιθέσεις (47% αποτελεσματικότητα), 10 μπλοκ και 25 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-2 (20-25, 14-25, 25-15, 25-23, 15-13) σε 128΄.



ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ (Σλόμπονταν Πράκλιατσιτς): Σαλταφερίδης 11 (9/18 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ, 31% υπ. - 13% άριστες), Μικελούτσι 15 (9/15 επ., 1 άσος, 5 μπλοκ), Ρουσσόπουλος 6 (6 μπλοκ), Κωστόπουλος 14 (10/26 επ., 1 άσος, 3 μπλοκ, 65% υπ. - 35% άριστες), Βαν Ντεν Ντρις 18 (17/36 επ., 1 μπλοκ), Καγιαλής 9 (7/10 επ., 2 μπλοκ) / Μπουράκης (λ., 43% υπ. - 43% άριστες), νεβό, Ρούσος 1 (0/3 επ., 1 μπλοκ, 25% υπ. - 25% άριστες), Μήλης 2 (1/3 επ., 1 άσος), Μέχιτς (0/6 επ., 50% υπ. - 50% άριστες)



ΦΛΟΙΣΒΟΣ MEMBERS PARON (Κώστας Χριστοφιδέλης): Χαραλαμπίδης 5 (3/6 επ., 2 μπλοκ), Φαν Χάρντερεν 18 (13/31 επ., 3 άσοι, 2 μπλοκ, 81% υπ. - 42% άριστες), Βουτσίτσεβιτς 16 (13/25 επ., 3 άσοι, 2 μπλοκ), Καπετανίδης 22 (19/41 επ., 1 άσος, 2 μπλοκ, 30% υπ. - 5% άριστες), Αρμενάκης 6 (5/10 επ., 1 μπλοκ), Βιλιμάνοβιτς 5 (3/4 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ) / Σωνάκης (λ., 52% υπ. - 38% άριστες), Μελλές 2 (2/3 επ.), Κανελλόπουλος, Παπαδόπουλος Η. 2 (2/7 επ.), Παπαδόπουλος Π.

MVP ο Φάνης Ρουσούπουλος

Ο πασαδόρος του Φοίνικας Φάνης Ρουσόπουλος αναδείχτηκε MVP της νίκης επί του Φλοίσβου Members Paron.

ΠΛΕΪ ΑΟΥΤ – ΘΕΣΕΙΣ 8-10 (υποβιβάζονται 2 ομάδες)

1η αγωνιστική – Σάββατο 14 Μαρτίου 2026

Γυμναστήριο Ζηρίνειο Κηφισιάς, 18:30 (Live Streaming ESAP T.V. You Tube): Α.Ο.Π.Κηφισιάς – Α.Ο.Φοίνικας Σύρου 3-1 (25-19, 25-15, 19-25, 25-23)

Ρεπό Α.Ο.Φλοίσβος Members Paron

2η αγωνιστική – Σάββατο 28 Μαρτίου 2026

Γυμναστήριο Δημήτριος Βικέλας, Σύρος, 19:00 (Live Streaming ESAP T.V. You Tube): Α.Ο.Φοίνικας Σύρου – Α.Ο.Φλοίσβος Members Paron 3-2 (20-25, 14-25, 25-15, 25-23, 15-13)

Ρεπό ο Α.Ο.Π.Κηφισιάς

3η αγωνιστική – Σάββατο 4 Απριλίου 2026

Γυμναστήριο Σοφία Μπεφόν, Παλαιό Φάληρο, 19:00: Α.Ο.Φλοίσβος Members Paron – Α.Ο.Π.Κηφισιάς

Ρεπό Α.Ο.Φοίνικας Σύρου

4η αγωνιστική – Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου 2026

Γυμναστήριο Δημήτριος Βικέλας, Σύρος, 19:00 (Live Streaming ESAP T.V. You Tube): Α.Ο.Φοίνικας Σύρου – Α.Ο.Π.Κηφισιάς

Ρεπό Α.Ο.Φλοίσβος Members Paron

5η αγωνιστική – Σάββατο 18 Απριλίου 2026

Γυμναστήριο Σοφία Μπεφόν, Παλαιό Φάληρο, 19:00: Α.Ο.Φλοίσβος Members Paron – Α.Ο. Φοίνικας Σύρου

Ρεπό ο Α.Ο.Π.Κηφισιάς

6η αγωνιστική – Σάββατο 25 Απριλίου 2026

Γυμναστήριο Ζηρίνειο Κηφισιάς, 19:00 (Live Streaming ESAP T.V. You Tube): Α.Ο.Π.Κηφισιάς - Α.Ο.Φλοίσβος Members Paron

Ρεπό Α.Ο.Φοίνικας Σύρου