Στράντζαλη στο SDNA: «Tο πάθος και η ψυχή που δείξαμε ήταν σημαντικά»

Δεν έκρυψε την ικανοποίησή της η Όλγα Στράντζαλη μετά το τέλος του αγώνα κόντρα στη Βαλεφόλια. Η διεθνής ακραία επισήμανε πως το σχήμα που χρησιμοποιήθηκε από τον Παναθηναϊκό στο τελευταίο σετ ήταν κάτι διαφορετικό σε σχέση με ότι έχουν δοκιμάσει φέτος αλλά κυρίως στάθηκε στην ψυχή και το πάθος που έδειξαν όλα τα κορίτσια της ομάδας.

Ένα παιχνίδι πολύ οριακό, που όσο εύκολα μπορούσατε να το χάσετε, έτσι εύκολα μπορούσατε να το κερδίσετε στο τέλος. Ήταν η λεπτομέρεια στο σερβίς και την υποδοχή ίσως η διαφορά;

Θεωρώ ότι ο πιο δυνατός άντεξε σήμερα. Ήταν ένα παιχνίδι για γερά νεύρα, με πολλές φάσεις και πολλές άμυνες. Προσπαθήσαμε να αλλάξουμε λίγο τον ρυθμό του παιχνιδιού. Ήρθαν κάποια κορίτσια στον αγωνιστικό χώρο που δεν είχαν παίξει στα πρώτα σετ.

Σίγουρα δεν είναι κακό το σκορ για εμάς. Το 3-2 μας δίνει αυτοπεποίθηση γιατί παίζουμε στο γήπεδό μας, με οποιοδήποτε σκορ νικήσουμε είμαστε εντάξει. Θεωρώ ότι αυτή η ήττα δεν πόνεσε πολύ.

Μετά το τρίτο σετ που χάθηκε σχετικά εύκολα, βρεθήκατε πίσω στο τέταρτο και κάνατε ένα εντυπωσιακό comeback. Είναι περισσότερο κατάθεση ψυχής;

Σίγουρα. Επίσης θεωρώ ότι τα κορίτσια που ήρθαν από τον πάγκο βοήθησαν πάρα πολύ, έφεραν μια καινούργια φρεσκάδα στην ομάδα, γιατί τα πρώτα κορίτσια είχαν ταλαιπωρηθεί σε κάποια σημεία. Σίγουρα η ψυχή και το πάθος που δείξαμε ήταν τρομερά σήμερα.

Ανακατέψατε την τράπουλα συχνά, είδαμε πολλές αλλαγές ειδικά προς το τέλος. Φαντάζομαι είναι ένα σχήμα, ειδικά το τελευταίο σετ, που δεν πρέπει να το έχετε δουλέψει πολύ συχνά;

Ισχύει, δεν έχουμε κάνει καν προπόνηση έτσι! Χρειάστηκε σήμερα και ήμασταν όλες έτοιμες. Θεωρώ ότι είναι ένας τελικός και ακόμα και να μας βάλει κάποια να παίξει λίμπερο ή κεντρική, θα παίξει και θα τα δώσει όλα, ακόμα κι αν δεν το έχει κάνει ποτέ. Θα τα δώσουμε όλα.

Πέρα από τη Μαρτίνα (Σαμαντάν) και τη Λαμπρινή (Κωνσταντινίδου) που πέρυσι ήταν σε Final 4 Τσάμπιονς Λιγκ, οι υπόλοιπες ήσασταν "rookie". Πώς είναι το συναίσθημα να μπαίνετε σε έναν ευρωπαϊκό τελικό σε ιταλικό γήπεδο;

Ίσως μπήκαμε λίγο μαγκωμένα στο πρώτο σετ, υπήρχε ένα άγχος. Παρόλα αυτά, η ομάδα έχει δείξει ότι βασίζεται πάρα πολύ η μία στην άλλη και δεν φοβόμαστε τίποτα. Όταν είσαι έτσι, όλα θα πάνε καλά και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Σίγουρα η εμπειρία χρειάζεται, αλλά το πάθος και η ψυχή που δείξαμε σήμερα ήταν σημαντικά.