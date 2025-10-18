Πέννυ Ρόγκα για πάντα!

Πρεμιέρα με νίκη για τον Παναθηναϊκό κόντρα στον Άρη ωστόσο αν υπάρχει μια στιγμή που έμεινε από το παιχνίδι του Μετς είναι η επιστροφή της Πέννυς Ρόγκα. Το Μετς ταρακουνήθηκε όταν η αρχηγός του τριφυλλιού πάτησε αγωνιστικό χώρο σε μια στιγμή που έγινε σαφές ότι οι πραγματικοί νικητές δεν κρίνονται στο τελευταίο σετ.

Μια όμορφη πρεμιέρα έκαναν οι πράσινες στο φετινό πρωτάθλημα κερδίζοντας με 3-0 αλλά κυρίως παίζοντας ωραίο βόλεϊ. Η επιστροφή της Ρόγκα ωστόσο δεν ήταν το… κερασάκι αλλά ολόκληρη η τούρτα. Η λίμπερο του τριφυλλιού όχι μόνο νίκησε το τέρας αλλά απέδειξε για ακόμα μια φορά ότι τα αποθέματα δύναμης που κουβαλάει μέσα της είναι δυσανάλογα περισσότερα από το 1.67 ύψος της και αυτό ο κόσμος του Παναθηναϊκού το ξέρει καλά. Για αυτό άλλωστε την αποθέωσε περισσότερο από αν κατακτούσε ευρωπαϊκό τίτλο.

Όσον αφορά το αγωνιστικό, ο Κιαπίνι παρέταξε μια ομάδα που ναι μεν είχε απουσίες αλλά που είχε απόλυτη πειθαρχία. Το κενό της Χατζηευστρατιάδου καλύφθηκε χωρίς κανένα πρόβλημα από την Παπαγεωργίου ενώ η Κωνσταντίνου είναι ούτως ή άλλως βασικό κομμάτι της ομάδας με αποτέλεσμα η απουσία της Φεντούτσιο να μην γίνει αισθητή. Σαφώς και οι πράσινες είχαν το προνόμιο να ξεκινάνε το πρωτάθλημα όχι με κάποιο ντέρμπι αλλά με ένα παιχνίδι διαχειρίσιμο.

Ο Άρης είναι μια ομάδα που σίγουρα δε φλερτάρει με την οκτάδα και που οι βλέψεις είναι συγκεκριμένες. Παρόλα αυτά είχε μαχητικότητα και σε μεγάλο κομμάτι του αγώνα άσκησε πίεση στην απέναντι πλευρά. Εκεί είναι που ο Παναθηναϊκός εμφάνισε το προνόμιο της υπομονής. Οι πράσινες είχαν ως μεγαλύτερο όπλο την υπομονή στο μπλοκ άμυνα και δεν είναι τυχαίο ότι σχεδόν όλα τα μεγάλα ράλι πήγαν στην πλευρά τους.

Είναι δεδομένο ότι στην πορεία του πρωταθλήματος η υποδοχή των πρασίνων θα δεχτεί μεγαλύτερη πίεση και εκεί θα κριθούν πολλά καθώς στην προετοιμασία αυτό ήταν το αδύναμο στοιχείο της ομάδας. Επιθετικά, από την άλλη, έγινε σαφές ότι υπάρχει ταλέντο και πλουραλισμός. Η σταθερότητα της Μπένετ, η ταχυδύναμη της Γουάιτ αλλά και η ικανότητα των κεντρικών κάνουν τον Παναθηναϊκό μια ομάδα με πολλές και διαφορετικές λύσεις στην επίθεση.

Κάτι που δε φάνηκε ιδιαίτερα στο παιχνίδι με τον Άρη αλλά που αναμένεται να φανεί στην πορεία είναι η εμπιστοσύνη που έχει κερδίσει ο Κιαπίνι στον μόλις ενάμιση μήνα που βρίσκεται στην ομάδα. Φυσικά και μιλάμε για έναν έμπειρο προπονητή με παραστάσεις από το κορυφαίο επίπεδο αλλά ο επικοινωνιακός χαρακτήρας του και η αύρα που κουβαλάει έχουν καταφέρει να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των παικτριών και αυτό είναι ένα πολύτιμο προνόμιο.

Η 2η αγωνιστική φέρνει ένα δυνατό τεστ για τον Παναθηναϊκό στη Νέα Σμύρνη. Μπορεί να μην έχει καν πλησιάσει το 100% της ετοιμότητας του αλλά ο Παναθηναϊκός καλείται να δείξει ότι αντέχει απέναντι σε μια ομάδα υπερπλήρη σαν τον Πανιώνιο. Βέβαια, όπως μάθαμε καλά τα τελευταία χρόνια ότι βλέπουμε τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο είναι μόνο η αρχή, η ουσία κρύβεται στην άνοιξη.