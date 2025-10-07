Νίκησε ξανά και είναι μια «ανάσα» από την πρόκριση στο Challenge Cup η ΑΕΚ

Το «2Χ2» έκανε η της ΑΕΚ στο Βαλκανικό Κύπελλο γυναικών που διεξάγεται στο Κόσοβο, καθώς επικράτησε 3-0 σετ της ισχυρής Herceg Novi από το Μαυροβούνιο.

Στην ομάδα αγωνίζονται μεταξύ άλλων η Σόουζα (που έπαιξε με τη φανέλα της ΑΕΚ την περσινή σεζόν), η Αργεντίνα κεντρική Γκραφ, η Βενεζουελάνα Γκαβίρια, η Βραζιλιάνα πασαδόρος Ταγκάουι και η διεθνής Μαυροβούνια Μπόκαν.

Παρών στο γήπεδο ήταν ο Πρόεδρος της ΑΕΚ, Αλέξης Αλεξίου, που στηρίζει την προσπάθεια των «κιτρινόμαυρων», που αύριο (08/10, 20:00) δίνουν τον τρίτο και τελευταίο αγώνα για το τρόπαιο και την πρόκριση στο Challenge Cup απέναντι στην KV Drita.

Η ΑΕΚ του Ντεχρί Τζαν Ντεχριόγλου μπήκε εξ αρχής δυνατά (2-6, 8-13) και με την Σάβατζ έκανε το 9-15. Η Ματέι το 14-21 και η Ντιουφ έκλεισε το σετ με 16-25.

Στο δεύτερο σετ, η Herceg Novi μπήκε πιο δυναμικά και το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο στην αρχή. Αλλά η ΑΕΚ μετά το 9-10, ξέφυγε στο σκορ. Με άσο της Σάβατζ έγινε το 11-16 και με μπλοκ της Καββαδία το 15-21. Εν τέλει το σετ ολοκληρώθηκε με 20-25.

Στο τρίτο σετ, η «Ένωση» μπήκε για να «τελειώσει» το παιχνίδι και να μην δώσει δικαιώματα. Η Σάβατζ έκανε το 5-13 και με άσο της Ντιουφ το 7-16. Η Μαυροβούνιες μειώσαν σε 17-22, αλλά η ΑΕΚ επικράτησε και σε αυτό το σετ με 18-25.

Τα σετ: 0-3 (16-25, 20-25, 18-25)

HERCEG NOVI (Μάρκο Ραντουσίνοβιτς): Τακαγκούι, Μπόκαν, Ν'ντιαγέ, Ολιβέιρα, Γκλίγκοριτς, Γκραφ / Τσενοβιτς (λ), Γκαβίρια, Μαντζγκάλι.

ΑΕΚ (Ντέχρι Ντεχρίογλου): Μπουρτέα, Σαβάζ, Γιουζγκέντς, Ντιουφ, Καββαδία, Βάλκοβα / Ξηντάρα (λ), Κλέπκου, Κυπαρίσση.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2025

ΑΕΚ – Fit Fun Volley 3-0 (25-14, 25-09, 25-15)

KV Drita – Herceg Novi 0-3 (22-25, 07-25, 24-26)

Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2025

Herceg Novi – AEK 0-3 (16-25, 20-25, 18-25)

20:00 Fit Fun Volley – KV Drita

Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2025

17:30 Herceg Novi – Fit Fun Volley

20:00 ΑΕΚ – KV Drita

Βαθμολογία

1. ΑΕΚ 6β. (6-0)

2. Herceg Novi 3β. (3-3)

3. Fit Fun Volley 0β. (0-3)

4. KV Drita 0β. (0-3)