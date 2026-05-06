Εκεί θα δεις το νέο Kia Stonic (τιμή, pics)

Η Kia Βελμάρ καλωσορίζει το ανανεωμένο Stonic, ένα σύγχρονο compact SUV που συνδυάζει δυναμικό σχεδιασμό, προηγμένη τεχνολογία και υψηλή πρακτικότητα για την καθημερινή μετακίνηση στην πόλη αλλά και για αποδράσεις εκτός αυτής.

Με μοντέρνα αισθητική, ανανεωμένη μάσκα και χαρακτηριστικές σχεδιαστικές λεπτομέρειες, το νέοKia Stonic ξεχωρίζει από την πρώτη ματιά. Διαθέτει προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού, σύγχρονο σύστημα infotainment με πλήρη συνδεσιμότητα smartphone, καθώς και αποδοτικούς κινητήρες που προσφέρουν ιδανική ισορροπία επιδόσεων και οικονομίας καυσίμου.

Στο εσωτερικό, το νέο KIA Stonic προσφέρει άνεση και εργονομία, με ποιοτικά υλικά και ευέλικτους χώρους που καλύπτουν τις ανάγκες μιας σύγχρονης οικογένειας ή ενός ενεργού επαγγελματία. Η ανυψωμένη θέση οδήγησης και η εξαιρετική ορατότητα ενισχύουν την οδηγική ασφάλεια και την αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι.

Το νέο Stonic έρχεται να συνεχίσει την επιτυχημένη πορεία της Kia στην κατηγορία των B-SUV,προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο πακέτο εξοπλισμού, αξιοπιστίας και μοντέρνου χαρακτήρα με τιμή από 19.990€ (για τον κινητήρα 1.0 Turbo) & 7ετή εργοστασιακή εγγύηση Kia.

Το νέο KIA Stonic είναι διαθέσιμο στις εκθέσεις τηςKia Βελμάρ για μια μοναδική εμπειρία οδήγησης μέσα από ένα αποκλειστικό test drive.