Αυτό είναι το νέο Volkswagen T-Roc: Εκδόσεις και τιμές (pics)

Η Volkswagen ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην κατηγορία των compact SUV με τη δεύτερη γενιά του T-Roc. Ένα μοντέλο που επανασχεδιάστηκε και επανατοποθετήθηκε συνολικά, με στόχο να αποτελέσει το πιο ολοκληρωμένο αυτοκίνητο της κατηγορίας του.

Με πλήρως νέο σχεδιασμό, προηγμένη ψηφιακή αρχιτεκτονική, αυξημένη ποιότητα κατασκευής και τον εξηλεκτρισμένο τετρακύλινδρο 1.5 eTSI, το νέο T-Roc συνδυάζει μηχανολογική ωριμότητα και σύγχρονη τεχνολογία, παραμένοντας πιστό στη φιλοσοφία της Volkswagen για ουσία και διάρκεια στον χρόνο.

Από το 2017 έως σήμερα, το T-Roc έχει εξελιχθεί σε βασικό πυλώνα της Volkswagen στην ευρωπαϊκή αγορά. Με περισσότερες από δύο εκατομμύρια παραχθείσες μονάδες και την πρώτη θέση πωλήσεων στην Ευρώπη το 2025, το μοντέλο έχει καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς στην κατηγορία.

Η παραγωγή του πραγματοποιείται στο εργοστάσιο της Volkswagen στην Πάλμελα της Πορτογαλίας, ενισχύοντας τον ευρωπαϊκό του χαρακτήρα σε επίπεδο σχεδίασης, ποιότητας και μηχανολογικής φιλοσοφίας.

Νέα σχεδίαση, ισχυρή και διαχρονική ταυτότητα

Η δεύτερη γενιά του T-Roc κάνει ένα καθαρό άλμα εξέλιξης. Το αμάξωμα έχει αυξηθεί κατά 12 εκατοστά σε μήκος, ενισχύοντας τόσο τη στιβαρότητα όσο και την ευρυχωρία, χωρίς να χάνει τον σπορ χαρακτήρα που καθιέρωσε το μοντέλο.

Ο φωτισμός παίζει κεντρικό ρόλο στη νέα σχεδιαστική γλώσσα, με στάνταρ LED plus προβολείς και προαιρετικούς IQ.LIGHT LED Matrix, σε συνδυασμό με φωτεινή λωρίδα και φωτιζόμενο λογότυπο Volkswagen, που διαμορφώνουν μια ξεκάθαρη οπτική ταυτότητα.

Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα

Σε επίπεδο τιμολόγησης, η έκδοση 1.5 eTSI 116 PS DSG ξεκινά από 28.590 ευρώ στην έκδοση Trend, ανεβαίνει στα 29.790 ευρώ στην Life και φτάνει τα 32.290 ευρώ στην Style.

Για όσους θέλουν περισσότερη ισχύ, το T-Roc προσφέρεται και με τον 1.5 eTSI 150 PS DSG. Σε αυτή την περίπτωση, η τιμή διαμορφώνεται στα 31.390 ευρώ για την έκδοση Life, στα 33.890 ευρώ για την Style, ενώ η κορυφαία και πιο sport επιλογή της γκάμας, η R-Line, τοποθετείται στα 35.990 ευρώ.

Αναβαθμισμένο εσωτερικό και ψηφιακή εμπειρία

Η καμπίνα του νέου T-Roc έχει επανασχεδιαστεί με έμφαση στην ποιότητα, την εργονομία και τη μακροχρόνια αντοχή. Μαλακές επιφάνειες, υλικά υψηλής ποιότητας και προσεγμένη συναρμογή δημιουργούν ένα περιβάλλον που παραπέμπει σε ανώτερη κατηγορία.

Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων, το σύστημα infotainment νέας γενιάς με οθόνη έως 13 ιντσών και ο ατμοσφαιρικός φωτισμός συνθέτουν μια σύγχρονη και ευχάριστη εμπειρία. Για πρώτη φορά στην κατηγορία, το T-Roc προσφέρεται με Head-Up Display, ενώ το Driving Experience Control επιτρέπει εξατομίκευση ρυθμίσεων και προφίλ οδήγησης.

Περισσότεροι χώροι, περισσότερη άνεση

Η αυξημένη διάσταση του αμαξώματος μεταφράζεται σε ουσιαστικά οφέλη στην καθημερινή χρήση. Η καμπίνα φιλοξενεί άνετα έως πέντε επιβάτες, ακόμη και με άτομα άνω του 1,85 μ. στα εμπρός καθίσματα, ενώ ο χώρος αποσκευών αυξήθηκε κατά 30 λίτρα, φτάνοντας τα 475 λίτρα – κορυφαία τιμή για την κατηγορία.

Για πρώτη φορά, η έκδοση Style εξοπλίζεται με κάθισμα ergoActive 14 ρυθμίσεων με λειτουργία μασάζ και προαιρετικά πλήρως ηλεκτρικές ρυθμίσεις, ενισχύοντας τον premium χαρακτήρα του μοντέλου.

MQB evo: η τεχνολογική βάση του νέου T-Roc

Το νέο T-Roc βασίζεται στη νεότερη πλατφόρμα MQB evo, με στρεπτική ακαμψία έως 18.000 Nm. Το αμάξωμα διατηρεί την ακαμψία του ακόμη και σε έντονη καταπόνηση, προσφέροντας υψηλή ποιότητα κύλισης, ακρίβεια στην οδήγηση και ενισχυμένη ενεργητική ασφάλεια.

Η πλατφόρμα υποστηρίζει προηγμένα συστήματα ασφάλειας, όπως ο κεντρικός αερόσακος, καθώς και τη νέα γενιά Travel Assist με δυνατότητα αυτόματης αλλαγής λωρίδας και το Exit Warning, που προειδοποιεί για διερχόμενα οχήματα ή ποδήλατα πριν το άνοιγμα των θυρών.

Ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων χωρίς εκπτώσεις

Και στις δύο διαθέσιμες εκδόσεις ισχύος (116 και 150 ίππων), το T-Roc εξοπλίζεται με ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων, προσφέροντας καλύτερη επαφή με το δρόμο, αυξημένη πρόσφυση, σταθερότητα σε υψηλές ταχύτητες και άνεση στην καθημερινή χρήση.

Ο εξηλεκτρισμένος 1.5 eTSI με ήπια υβριδική τεχνολογία 48V συνδυάζει προηγμένες λύσεις όπως VTG υπερσυμπιεστή, ACTplus, κύκλο Miller και σύγχρονο σύστημα άμεσου ψεκασμού. Το αποτέλεσμα είναι άμεση απόκριση, ισχυρή ροπή από χαμηλά και μειωμένη κατανάλωση, σε συνεργασία με το DSG κιβώτιο διπλού συμπλέκτη.

1.5 eTSI 116 PS: 220 Nm, 0–100 km/h σε 10,6”, τελική 196 km/h, κατανάλωση WLTP 6,0–5,5 l/100 km

1.5 eTSI 150 PS: 250 Nm, 0–100 km/h σε 8,9”, τελική 212 km/h, κατανάλωση WLTP 6,0–5,5 l/100 km

Η γκάμα περιλαμβάνει τέσσερις εκδόσεις: Trend, Life, Style και R-Line, με μειωμένη πολυπλοκότητα πακέτων κατά 50%. Το μοντέλο προσφέρεται σε έξι χρώματα, με δυνατότητα διχρωμίας οροφής, ενώ όλες οι εκδόσεις μπορούν να εξοπλιστούν με κοτσαδόρο 80 kg, κατάλληλο και για e-bikes.

Ισχυρή παρουσία και στην ελληνική αγορά

Στην Ελλάδα, το T-Roc αποτελεί διαχρονικά μία από τις δημοφιλέστερες επιλογές στην κατηγορία. Η νέα γενιά ενισχύει περαιτέρω αυτή τη θέση, προσφέροντας περισσότερους χώρους, αυξημένη ποιότητα και σύγχρονα υβριδικά σύνολα που ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες μετακίνησης.

Το νέο T-Roc δεν περιορίζεται στον ρόλο ενός ακόμη SUV. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο αυτοκίνητο, σχεδιασμένο με τη λογική ότι η καινοτομία αποκτά αξία μόνο όταν μεταφράζεται σε πραγματικό όφελος για τον οδηγό.