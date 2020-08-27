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WESTERN & SOUTHERN OPEN
Προημιτελική φάση - Cosmote Sport 9
Τζο Κόντα
ΤΖΟ ΚΟΝΤΑ
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Μαρία Σάκκαρη
ΜΑΡΙΑ ΣΑΚΚΑΡΗ

Κόντα - Σάκκαρη

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Μεταμεσονύχτιες μάχες για Τσιτσιπά και Σάκκαρη!

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«Πέταξε» στον τρίτο γύρο η Σάκκαρη και τώρα... Σερένα!

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