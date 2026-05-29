Καθάρισαν τα φαβορί στις γυναίκες

Το κάτω μέρος του ταμπλό των γυναικών μπορεί να έχασε την Έλενα Ριμπάκινα, όμως παραμένουν στο Παρίσι πολύ μεγάλα ονόματα που μπορούν να φτάσουν μακριά!

Η Ίγκα Σβιόντεκ (Νο.3), για παράδειγμα, τέσσερις φορές νικήτρια της διοργάνωσης, νίκησε τη συμπατριώτισσά της Μάγκντα Λινέτ με 6-4, 6-4 και συνεχίζει την πορεία προς τον έβδομο major τίτλο της.

Δεν θα έχει, πάντως, εύκολο έργο, καθώς θα βρει στη φάση των «16» τη φορμαρισμένη Μάρτα Κόστγιουκ, που απέκλεισε με 6-4, 6-3 τη Βικτόρια Γκόλουμπιτς.

Στη δεύτερη εβδομάδα του Roland Garros μπήκε για τρίτη σερί χρονιά η Μίρα Αντρέεβα (Νο.8), που νίκησε με 6-4, 6-2 τη Μαρί Μπούζκοβα και θα παίξει με την Ζιλ Τάιχμαν. Η Ελβετίδα έκανε την έκπληξη αφήνοντας εκτός με 6-1, 7-5 τη φιναλίστ του 2023 Καρολίνα Μούχοβα.

H Eλίνα Σβιτολίνα (Νο.7), από την πλευρά της, σταμάτησε με 6-2, 6-3 την Ταμάρα Κόρπατς και περιμένει τη νικήτρια του ματς Στερνς-Μπέντσιτς.

Η Σοράνα Κιρστέα, τέλος, που φέτος ολοκληρώνει την καριέρα της, συνεχίζει τις εξαιρετικές εμφανίσεις και στη γαλλική πρωτεύουσα. Η 36χρονη Ρουμάνα συνέτριψε με 6-0, 6-0 (!) τη Σολάνα Σιέρα και θα βρει απέναντί της τη Σιγιού Γουάνγκ, που επικράτησε της Γιούλια Σταροντούμπτσεβα με 6-3, 7-5.