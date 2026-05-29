Απογειώθηκε στα 8,49 μ. ο Τεντόγλου και έγραψε νέα κορυφαία επίδοση στον κόσμο!

Ο Μίλτος Τεντόγλου πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση στο EKO Cyprus International Athletics Meeting στη Λεμεσό, κατακτώντας την πρώτη θέση στο μήκος με άλμα στα 8,49 μέτρα και σημειώνοντας νέα κορυφαία επίδοση στον κόσμο.

Ο δις χρυσός Ολυμπιονίκης δεν ξεκίνησε ιδανικά τον αγώνα του, καθώς αντιμετώπισε δυσκολίες στο πάτημα κατά τις πρώτες προσπάθειες. Ωστόσο, μετά τις απαραίτητες διορθώσεις μαζί με τον προπονητή του, Γιώργος Πομάσκι, βελτίωσε σταδιακά τις επιδόσεις του, φτάνοντας στα 8,29 μ. στην τέταρτη προσπάθεια και στα 8,19 μ. στην πέμπτη.

Το καλύτερο το κράτησε για το τέλος, αφού στο έκτο και τελευταίο άλμα «προσγειώθηκε» στα 8,49 μ. με αντίθετο άνεμο (-0,6), ξεπερνώντας τη φετινή κορυφαία επίδοση στον κόσμο, η οποία ανήκε επίσης στον ίδιο με τα 8,46 μ. που είχε σημειώσει στο Diamond League της Σιαμέν.

Για τον 28χρονο πρωταθλητή, η επίδοση αυτή αποτελεί το μεγαλύτερο άλμα του από το 2024, όταν είχε φτάσει στα 8,65 μ., ενώ παράλληλα συγκαταλέγεται ανάμεσα στις κορυφαίες επιδόσεις της καριέρας του. Επόμενος σταθμός για τον Τεντόγλου είναι το Diamond League της Ρώμης, όπου θα επιδιώξει να συνεχίσει τις εξαιρετικές εμφανίσεις του στη φετινή σεζόν.