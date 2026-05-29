Η εφιαλτική σεζόν της Παρτιζάν συνεχίζεται, καθώς ηττήθηκε από την FMP και έτσι δεν κατάφερε να περάσει στον τελικό του σερβικού πρωταθλήματος.

Η Παρτιζάν αναμετρήθηκε με την FMP για τα ημιτελικά του σερβικού πρωταθλήματος. Δεν κατάφερε ποτέ να μπει στο πνεύμα του αγώνα, ήταν σε όλο το ματς πίσω στο σκορ και τελικά ηττήθηκε με 92-79. Έτσι, δεν θα καταφέρει να διεκδικήσει τον τίτλο.

Για την Παρτιζάν ο Καρλίκ Τζόουνς είχε 17 πόντους, ο Λάκιτς 15 και ο Καλάθης 12, ενώ για τους νικητές ο Μπάρνα ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 26 πόντους.

Θυμίζουμε πως το άλλο ζευγάρι είναι το Ερυθρός Αστέρας-Σπαρτάκ Σουμπότιτσα, ενώ η Παρτιζάν είναι στους τελικούς της Αδριατικής Λίγκας, και θα αναμετρηθεί με την Ντουμπάι.

Τα δεκάλεπτα: 18-25, 36-47, 53-69, 79-92