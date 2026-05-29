Αιχμές από τον Μπαλντίνι: «Το ιταλικό ποδόσφαιρο είναι στα χέρια απατεώνων»

Αιχμές άφησε ο ο υπηρεσιακός προπονητής της εθνικής ομάδας της Ιταλίας, Σίλβιο Μπαλντίνι, μιλώντας κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στο προπονητικό κέντρο Κορερτσιάνο, ενόψει των δύο φιλικών αγώνων εναντίον του Λουξεμβούργου (3/6) και της Ελλάδας 7/6), λέγοντας μεταξύ άλλων πως «το ιταλικό ποδόσφαιρο είναι στα χέρια απατεώνων».

«Κάλεσα την ομάδα κάτω των 21 ετών μαζί με τους Ντοναρούμα και Πίο Εσπόζιτο με γνώμονα τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ο Ντοναρούμα με πήρε τηλέφωνο και δεν μπορούσα να το πιστέψω. Άλλοι όχι... αλλά τους καταλαβαίνω μετά από μια απογοήτευση όπως αυτή που βιώσαμε στα τέλη Μαρτίου.

Ελπίζω ότι αυτοί οι δύο αγώνες θα είναι χρήσιμοι για όσους έρθουν μετά από μένα. Έχω καλέσει τους νεότερους παίκτες και έχουν την ευκαιρία να επιδειχθούν. Ήθελα επίσης να στείλω ένα μήνυμα με τις επιλογές μου; Πρέπει να αλλάξουμε, και ακόμα περισσότερο από αυτό, πείτε μου... οι νέοι παίκτες πρέπει να έχουν χώρο, αλλά όσο το ποδόσφαιρό μας βρίσκεται στα χέρια απατεώνων, το βλέπω πολύ δύσκολο. Δεν φταίει η ομοσπονδία, επειδή σε επίπεδο νέων είμαστε πάντα μεταξύ των καλύτερων, ή τουλάχιστον οι καλύτεροι: το πρόβλημα είναι το άλμα προς τα εμπρός, το οποίο δεν συμβαίνει, και φταίνε οι σύλλογοι», τόνισε.

Στόχος οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Λος Άντζελες:

«Δουλεύω για να φτάσω στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028: Ο Τζίτζο και ο Πίο σίγουρα θα ήταν μέρος της ομάδας. Στα μάτια των παιδιών εδώ, και επομένως εκείνων στην ομάδα μου κάτω των 21, είμαι αξιόπιστος, το αισθάνονται και με εμπιστεύονται: δεν υπάρχουν πρόστιμα, υπάρχει αίσθημα ευθύνης. Σκέφτομαι να μείνω ακόμα περισσότερο; Ας μην αστειευόμαστε, για να είσαι προπονητής της Ιταλίας χρειάζεσαι ένα συγκεκριμένο βιογραφικό: πρώτα θα έπρεπε να πάω στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της επόμενης χρονιάς και να το κερδίσω, και μετά στους Ολυμπιακούς Αγώνες: μετά θα μπορούσα να πω τη γνώμη μου».

Αυτή η ομάδα των «Ατζούρι» περιλαμβάνει τέσσερις παίκτες γεννημένους το 2008, τρεις γεννημένους το 2006, επτά γεννημένους το 2005 και εννέα γεννημένους το 2004. Και μόνο έντεκα από αυτούς έπαιξαν στην τελευταία σεζόν της Serie A.

«Θεωρώ τον εαυτό μου ελεύθερο άνθρωπο και θέλω οι παίκτες μου να εκφράζουν την ελευθερία τους στο γήπεδο. Αλλά χωρίς την μπάλα, πρέπει να τρέχεις...», είπε ο προπονητής για δύο αγώνες.