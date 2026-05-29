Η Ατλέτικο παίρνει Πέδρι, Ραφίνια και Γιαμάλ για πασατέμπο και εισιτήρια του Bad Bunny

Η «κόντρα» ανάμεσα σε Ατλέτικο Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα πέρασε σε άλλο επίπεδο, με τους «Ροχιμπλάνκος» να κάνουν ένα απίστευτο τρολάρισμα προς τους Καταλανούς.

Αφορμή στάθηκαν τα δημοσιεύματα που συνδέουν τον Χούλιαν Άλβαρες με την Μπαρτσελόνα, κάτι που φαίνεται πως ενόχλησε έντονα την Ατλέτικο. Η απάντηση ήρθε μέσω social media και ήταν έπος.

Οι Μαδριλένοι ανακοίνωσαν ειρωνικά πως κατέθεσαν πρόταση για την απόκτηση του Λαμίν Γιαμάλ, η οποία περιλαμβάνει:

- 4 εισιτήρια για συναυλία του Bad Bunny

- Ετήσια συνδρομή στην εφημερίδα ABC

- Μια σακούλα ηλιόσπορους

«Here we go! Έχουμε στείλει ένα φαξ στην Μπαρτσελόνα με την προσφορά μας για μεταγραφή: Τέσσερα εισιτήρια για τη συναυλία του Bad Bunny αύριο, μια ετήσια συνδρομή στο ABC και μια σακούλα με ηλιόσπορους. Αναμένουμε με ανυπομονησία την απάντηση για να προετοιμάσουμε την ανακοίνωση», ανέφερε χαρακτηριστικά στο μήνυμά της.

HERE WE GO! Para esta segunda oferta hemos tenido un problema, se nos han terminado las entradas para el concierto de mañana, así que mejoramos la propuesta anterior con 6 para el del domingo. pic.twitter.com/YlAMkP26XG — Atlético de Madrid (@Atleti) May 29, 2026

Εν συνεχεία, οι άνθρωποι της Ατλέτικο έβαλαν στην εξίσωση και άλλους παίκτες της Μπαρτσελόνα, όπως ο Ραφίνια και ο Πέδρι, δείχνοντας πως δεν υπάρχει διάθεση να πωληθεί κανείς τους.

HERE WE GO! Y para completar el 3x1 nos hemos venido arriba y vamos a tirar la casita por la ventana: el jugador llega cedido por una temporada y a cambio nosotros cedemos a Tom Ford y Smith sin opción de compra. Oferta irrechazable. pic.twitter.com/ChQivcgYFd — Atlético de Madrid (@Atleti) May 29, 2026