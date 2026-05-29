MENU
Χρόνος ανάγνωσης 2’

Νέων Ανδρών: Κλήση για προετοιμασία με τέσσερις παίκτες από τα κολέγια

Μπάσκετ
ΟΜΑΔΕΣ
0
Η Εθνική Νέων Ανδρών είναι έτοιμη να κάνει το πρώτο της βήμα στο δρόμο για το Ευρωμπάσκετ U20, το οποίο θα διεξαχθεί φέτος στην Σλοβενία.

Το βασικό στάδιο της προετοιμασίας θα διεξαχθεί στο Ηράκλειο με την πρεμιέρα να γίνεται στις 5 Ιουνίου.

Οι αθλητές που καλούνται είναι οι εξής:

Ονοματεπώνυμο Ομάδα Ύψος Ημ. Γέννησης
Απόστολος Νικολαϊδης Πανερυθραϊκός 1.91  31.03.2006
Ανδρέας Πατρίκης Πανιώνιος 2.01 13.11.2006
Γρηγόρης Πρέκας Προμηθέας Π. 2.03 03.04.2006
Ιωάννης Κομνιανίδης Προμηθέας Π. 1.83 02.08.2006
Παναγιώτης Παπαζώτος Ερμής Αργυρούπολης 1.97 17.02.2006
Δημήτρης Κακαρούχας Π. Φάληρο 1.95 04.05.2006
Σταύρος Καρπούζης Μαχητές Πεύκων 2.05 21.10.2006
Κωνσταντίνος Χαντζής Σοφάδες 1.93 20.07.2006
Επαμεινώνδας Επαμεινώνδας Σοφάδες 1.93 13.03.2006
Φίλιππος Τσαχτσίρας Ιωνικός Διαβατών 2.04 05.02.2006
Παναγιώτης Παγώνης New Orleans 2.05 30.06.2006
Αναστάσιος Ροζακέας Mount St. Mary’s 2.03 20.02.2006
Γιάννος Ξανθόπουλος New Hampshire 2.10 10.09.2006
Χρήστος Γεώργας Λαύριο 1.98 17.03.2007
Παναγιώτης Ραφαήλ Λέφας Άρης 1.98 06.02.2007
Γιάννης Ασημακόπουλος Colby CC 2.06 17.02.2007

Προπονητής: Κώστας Παπαδόπουλος

Β. Προπονητή: Άρης Καλούδης – Γιώργος Καραμαλέγκος

Γυμναστής: Κωνσταντίνος Πέττας

Φυσικοθεραπευτής: Γιώργος Κοροπιώτης –  Γιώργος Δεληζήσης

Γιατρός : Ζακ Μελάγιες

Φροντιστής: Μάκης Ζάτσε

Μάνατζερ: Δημήτρης Γκόφας

Το Ευρωμπάσκετ U20 θα διεξαχθεί 11-19 Ιουλίου. Οι όμιλοι είναι οι εξής:

Α’ Όμιλος: Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία, Τουρκία

Β’ Όμιλος: Λιθουανία, Σερβία, Πολωνία, Λετονία

Γ’ ΌμιλοςΕλλάδα, Βέλγιο, Ισπανία, Κροατία

Δ’ Όμιλος: Ισραήλ, Σλοβενία, Τσεχία, Ρουμανία

Νέων Ανδρών: Κλήση για προετοιμασία με τέσσερις παίκτες από τα κολέγια