Νέων Ανδρών: Κλήση για προετοιμασία με τέσσερις παίκτες από τα κολέγια

Το βασικό στάδιο της προετοιμασίας θα διεξαχθεί στο Ηράκλειο με την πρεμιέρα να γίνεται στις 5 Ιουνίου.
Οι αθλητές που καλούνται είναι οι εξής:
|Ονοματεπώνυμο
|Ομάδα
|Ύψος
|Ημ. Γέννησης
|Απόστολος Νικολαϊδης
|Πανερυθραϊκός
|1.91
|31.03.2006
|Ανδρέας Πατρίκης
|Πανιώνιος
|2.01
|13.11.2006
|Γρηγόρης Πρέκας
|Προμηθέας Π.
|2.03
|03.04.2006
|Ιωάννης Κομνιανίδης
|Προμηθέας Π.
|1.83
|02.08.2006
|Παναγιώτης Παπαζώτος
|Ερμής Αργυρούπολης
|1.97
|17.02.2006
|Δημήτρης Κακαρούχας
|Π. Φάληρο
|1.95
|04.05.2006
|Σταύρος Καρπούζης
|Μαχητές Πεύκων
|2.05
|21.10.2006
|Κωνσταντίνος Χαντζής
|Σοφάδες
|1.93
|20.07.2006
|Επαμεινώνδας Επαμεινώνδας
|Σοφάδες
|1.93
|13.03.2006
|Φίλιππος Τσαχτσίρας
|Ιωνικός Διαβατών
|2.04
|05.02.2006
|Παναγιώτης Παγώνης
|New Orleans
|2.05
|30.06.2006
|Αναστάσιος Ροζακέας
|Mount St. Mary’s
|2.03
|20.02.2006
|Γιάννος Ξανθόπουλος
|New Hampshire
|2.10
|10.09.2006
|Χρήστος Γεώργας
|Λαύριο
|1.98
|17.03.2007
|Παναγιώτης Ραφαήλ Λέφας
|Άρης
|1.98
|06.02.2007
|Γιάννης Ασημακόπουλος
|Colby CC
|2.06
|17.02.2007
Προπονητής: Κώστας Παπαδόπουλος
Β. Προπονητή: Άρης Καλούδης – Γιώργος Καραμαλέγκος
Γυμναστής: Κωνσταντίνος Πέττας
Φυσικοθεραπευτής: Γιώργος Κοροπιώτης – Γιώργος Δεληζήσης
Γιατρός : Ζακ Μελάγιες
Φροντιστής: Μάκης Ζάτσε
Μάνατζερ: Δημήτρης Γκόφας
Το Ευρωμπάσκετ U20 θα διεξαχθεί 11-19 Ιουλίου. Οι όμιλοι είναι οι εξής:
Α’ Όμιλος: Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία, Τουρκία
Β’ Όμιλος: Λιθουανία, Σερβία, Πολωνία, Λετονία
Γ’ Όμιλος: Ελλάδα, Βέλγιο, Ισπανία, Κροατία
Δ’ Όμιλος: Ισραήλ, Σλοβενία, Τσεχία, Ρουμανία