Νέων Ανδρών: Κλήση για προετοιμασία με τέσσερις παίκτες από τα κολέγια

Η Εθνική Νέων Ανδρών είναι έτοιμη να κάνει το πρώτο της βήμα στο δρόμο για το Ευρωμπάσκετ U20, το οποίο θα διεξαχθεί φέτος στην Σλοβενία.

Το βασικό στάδιο της προετοιμασίας θα διεξαχθεί στο Ηράκλειο με την πρεμιέρα να γίνεται στις 5 Ιουνίου.

Οι αθλητές που καλούνται είναι οι εξής:

Ονοματεπώνυμο Ομάδα Ύψος Ημ. Γέννησης Απόστολος Νικολαϊδης Πανερυθραϊκός 1.91 31.03.2006 Ανδρέας Πατρίκης Πανιώνιος 2.01 13.11.2006 Γρηγόρης Πρέκας Προμηθέας Π. 2.03 03.04.2006 Ιωάννης Κομνιανίδης Προμηθέας Π. 1.83 02.08.2006 Παναγιώτης Παπαζώτος Ερμής Αργυρούπολης 1.97 17.02.2006 Δημήτρης Κακαρούχας Π. Φάληρο 1.95 04.05.2006 Σταύρος Καρπούζης Μαχητές Πεύκων 2.05 21.10.2006 Κωνσταντίνος Χαντζής Σοφάδες 1.93 20.07.2006 Επαμεινώνδας Επαμεινώνδας Σοφάδες 1.93 13.03.2006 Φίλιππος Τσαχτσίρας Ιωνικός Διαβατών 2.04 05.02.2006 Παναγιώτης Παγώνης New Orleans 2.05 30.06.2006 Αναστάσιος Ροζακέας Mount St. Mary’s 2.03 20.02.2006 Γιάννος Ξανθόπουλος New Hampshire 2.10 10.09.2006 Χρήστος Γεώργας Λαύριο 1.98 17.03.2007 Παναγιώτης Ραφαήλ Λέφας Άρης 1.98 06.02.2007 Γιάννης Ασημακόπουλος Colby CC 2.06 17.02.2007

Προπονητής: Κώστας Παπαδόπουλος

Β. Προπονητή: Άρης Καλούδης – Γιώργος Καραμαλέγκος

Γυμναστής: Κωνσταντίνος Πέττας

Φυσικοθεραπευτής: Γιώργος Κοροπιώτης – Γιώργος Δεληζήσης

Γιατρός : Ζακ Μελάγιες

Φροντιστής: Μάκης Ζάτσε

Μάνατζερ: Δημήτρης Γκόφας

Το Ευρωμπάσκετ U20 θα διεξαχθεί 11-19 Ιουλίου. Οι όμιλοι είναι οι εξής:

Α’ Όμιλος: Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία, Τουρκία

Β’ Όμιλος: Λιθουανία, Σερβία, Πολωνία, Λετονία

Γ’ Όμιλος: Ελλάδα, Βέλγιο, Ισπανία, Κροατία

Δ’ Όμιλος: Ισραήλ, Σλοβενία, Τσεχία, Ρουμανία