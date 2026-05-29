Ήττα για την Εθνική Ανδρών στο τελευταίο φιλικό με την Ελβετία

Η Εθνική ανδρών ηττήθηκε με 3-1 σετ από την Ελβετία, στο τρίτο και τελευταίο φιλικό των δύο ομάδων στο κλειστό γυμναστήριο «Ανδρέας Βαρίκας» στην Νέα Σμύρνη.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα ολοκλήρωσε τους φιλικούς αγώνες και πλέον μπαίνει στη τελική ευθεία για την πρεμιέρα του European League, που για την Ελλάδα ξεκινάει στην Σουηδία σε μία εβδομάδα.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής Κώστας Χριστοφιδέλης όπως και στους προηγούμενους αγώνες, έτσι και σήμερα έκανε ροτέισον και έδωσε την ευκαιρία σε όλους τους αθλητές που είχε διαθέσιμους να πάρουν χρόνο συμμετοχής.

Διακύμανση:

1ο σετ: 7-8, 16-13, 21-20, 28-30

2ο σετ: 6-8, 10-16, 14-21, 18-25

3ο σετ: 7-8, 14-16, 21-20, 28-26

4ο σετ: 8-6, 14-16, 18-21, 22-25

*Οι πόντοι της Ελλάδας προήλθαν από 6 άσσους, 53 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 29 λάθη αντιπάλων και της Ελβετίας προήλθαν από 3 άσσους, 62 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 34 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 1-3 (28-30, 18-25, 28-26, 22-25)

ΕΛΛΑΔΑ (Κώστας Χριστοφιδέλης): Πιτακούδης 10 (7/9 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Πρωτοψάλτης 7 (6/14 επ., 1 μπλοκ, 64% υπ. – 18% άριστες), Θεοδόσης 2 (2/3 επ.), Μούχλιας Δ. 11 (9/19 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Ανδρεόπουλος 7 (6/14 επ., 1 άσσος, 53% υπ. – 32% άριστες), Γαλιώτος / Χανδρινός Α. (λ, 56% υπ. – 28% άριστες), Τζιάβρας (λ), Κασαμπαλής 1 (1 μπλοκ), Χανδρινός Σ. 4 (3/6 επ., 1 άσσος), Ράπτης 7 (7/18 επ., 36% υπ. – 36% άριστες), Βαϊόπουλος 1 (1 μπλοκ), Μάρκου 17 (13/18 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ).

ΕΛΒΕΤΙΑ (Χουάν Σεραμαλέρα): Κολμπ 16 (14/34 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 62% υπ. – 29% άριστες), Χάουκ 8 (6/9 επ., 2 μπλοκ), Μάαγκ 9 (8/12 επ., 1 μπλοκ), Έγκερ 1 (1/3 επ.), Μίγκε 18 (13/22 επ., 2 άσσοι, 3 μπλοκ, 66% υπ. – 34% άριστες) / Φίσερ (λ, 40% υπ. – 20% άριστες), Σάιτς 6 (6/15 επ.), Γιούκιτς, Λένγκβεϊλερ 4 (4/4 επ.).