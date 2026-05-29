Ανακοίνωσε Μάναλη ο Πανιώνιος

Σε μία σημαντική μεταγραφική κίνηση προχώρησε ο Πανιώνιος, αφού ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιώργου Μάναλη ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου στη Super League 2.

Ο 31χρονος επιθετικός έμεινε ελεύθερος από τον Ηρακλή και αποτελεί μία από τις πιο σταθερές επιθετικές παρουσίες των τελευταίων ετών στη δεύτερη κατηγορία.

Την περασμένη σεζόν συνέβαλε καθοριστικά στην άνοδο του Ηρακλή στη Super League, ενώ είχε σημαντικό ρόλο και στην αντίστοιχη επιτυχία της Κηφισιάς τη χρονιά 2024-25.

Στην ανακοίνωσή της, η ΠΑΕ Πανιώνιος καλωσόρισε τον έμπειρο φορ στην οικογένεια της ομάδας και του ευχήθηκε υγεία, επιτυχίες και πολλά γκολ με την κυανέρυθρη φανέλα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ο έμπειρος επιθετικός διαθέτει σημαντική παρουσία στις επαγγελματικές κατηγορίες του ελληνικού ποδοσφαίρου, έχοντας αγωνιστεί μεταξύ άλλων σε Κηφισιά, Χανιά, Ιωνικό και Εθνικό, καταγράφοντας σταθερά υψηλές επιδόσεις στο σκοράρισμα.

