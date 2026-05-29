Τουρκία: Με υπογραφή Λάρκιν η πρόκριση της Εφές στα ημιτελικά

Η Αναντολού Εφές αντέξε στην αντεπίθεση της Τουρκ Τέλεκομ και με πρωταγωνιστή τον Σέιν Λάρκιν πήρε τη νίκη (70-77) και μαζί την πρόκριση για τα ημιτελικά του τουρκικού πρωταθλήματος.

Ενώ έλεγχε το παιχνίδι σχεδόν σε όλη τη διάρκειά του, η Εφές είδε τους γηπεδούχους να επιστρέφουν στην τέταρτη περίοδο και με σερί 13-0 να προσπερνούν με 65-61. Εκεί όμως, «μίλησε» ο Λάρκιν, ο οποίος με τρίποντο έβαλε ξανά την ομάδα του μπροστά (70-72) στο 38' και στη συνέχεια βοήθησε στο να έρθει το διπλό με τις βολές του Πουαριέ (70-75) να κλειδώνουν τη νίκη στα 21''.

Ο Λάρκιν έκλεισε το παιχνίδι στους 20 πόντους με 4/6 τρίποντα και τον ακολούθησε ο Βενσάν Πουαριέ με 14 πόντους και 8 ριμπάουντ. Για την Τουρκ Τέλεκομ ξεχώρισε ο Τζαλίν Σμιθ με 18 πόντους και πιο πίσω ήταν ο Μάρκο Σιμόνοβιτς με 15 πόντους και ο Τζόρνταν Άσερ επίσης με 15 πόντους.

Στα ημιτελικά η Εφές περιμένει τον νικητή του ζευγαριού Φενέρμπαχτσε - Έροκσπορ (1-0).

Τα δεκάλεπτα: 17-16, 31-37, 54-61, 70-77