Ζβέρεφ-Σίνερ στα ημιτελικά του Μόντε Κάρλο (vids)

Μετά το... διάλειμμα του προηγούμενου γύρου, ο Γιάνικ Σίνερ επέστρεψε στις straight sets νίκες και έκλεισε μεγάλο ραντεβού με τον Σάσα Ζβέρεφ στα ημιτελικά του Μόντε Κάρλο!

Ασυναγώνιστος ο Νο.2 τενίστας στον κόσμο, σταμάτησε με 6-3, 6-4 τον Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ (Νο.7) σε 93 λεπτά και προκρίθηκε για τρίτη φορά στην τετράδα της διοργάνωσης, φιλοδοξώντας να φτάσει στον πρώτο του τίτλο στο Πριγκιπάτο.

Αν τα καταφέρει, τότε θα βρεθεί ξανά στην κορυφή του κόσμου, εκτοπίζοντας τον μεγάλο του αντίπαλο τον Κάρλος Αλκαράθ. Για την ώρα, μετράει 20 διαδοχικές νίκες σε τουρνουά Masters, έχοντας μόνο μια απώλεια σετ!

Όπως είπαμε, απέναντί του θα βρει τον Ζβέρεφ, που πέρασε στον δέκατο Masters ημιτελικό του στο χώμα. Δεν είχε εύκολο έργο απέναντι στον Ζοάο Φονσέκα (Νο.40), όμως επικράτησε τελικά με 7-5, 6-7(3), 6-3 μετά από μεγάλη μάχη διάρκειας 2 ωρών και 40 λεπτών.

Στο head to head ο Σίνερ προηγείται του 28χρονου Γερμανού με 8-4, έχοντας πετύχει επτά συνεχόμενες νίκες!

Ο άλλος ημιτελικός θα προκύψει από τα ματς Αλκαράθ-Μπούμπλικ και Βασερό-Ντε Μινόρ.

20 consecutive Masters 1000 match wins 🤯@janniksin beats Auger-Aliassime 6-3 6-4 to advance to the semi-finals!#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/WLqbHIaxoU — Tennis TV (@TennisTV) April 10, 2026