Τσιτσιπάς: «Δεν εμπιστεύτηκα τα χτυπήματά μου»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ήταν πολύ απογοητευμένος με τον τρόπο που ολοκληρώθηκε η πορεία του στο Australian Open. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ.

«Είμαι πικραμένος με την πορεία μου, την αγαπάω την Αυστραλία πάρα πολύ», είπε ο 27χρονος τενίστας στο SDNA και στο SBS. «Πάντα θέλω να παίζω καλά εδώ. Οι θεατές, οι Έλληνες της Μελβούρνης μου έχουν την καλύτερη υποστήριξη που θα μπορούσε να ζητήσει οποιοσδήποτε τενίστας. Έπαιξα με ψυχή και ένταση, αλλά υπάρχουν πολλά που θα πρέπει να αλλάξουν. Το σερβίς μου ήταν καλό, οι επιστροφές μου όχι και τόσο και αυτό μου κόστισε πολύ. Είναι πολύ κρίμα. Είναι κρίμα γιατί νιώθω καλά και παίζω καλά. Δεν μπορώ να πω ότι δεν παίζω καλά. Έχω χάσει σε Grand Slam και ένιωθα ότι δεν έπαιζα καλά, ότι δεν ήμουν σε φόρμα. Αυτή τη στιγμή νιώθω ότι είμαι σε καλή φόρμα και δεν έχω λόγο να δημιουργώ δικαιολογίες στο μυαλό μου, διότι είμαι εκεί που πρέπει να είμαι».

Τι συνέβη στις κρίσιμες στιγμές του αγώνα; «Δεν εμπιστεύτηκα τα χτυπήματά μου τόσο πολύ. Έχω δει τον εαυτό σε καλύτερη κατάσταση στο παρελθόν, να εμπιστεύομαι τα χτυπήματά μου. Σήμερα δεν τα εμπιστεύτηκα αρκετά ώστε να παίξω "big boy tennis". Έπαιξα συντηρητικά και στο τέλος έστειλα ένα forehand με τρόπο που δεν έχω συνηθίσει να στέλνω ποτέ. Γενικώς είμαι πολύ δυσαρεστημένος με το πώς τελείωσε, γιατί θα μπορούσα να είχα κάνει καλύτερα πράγματα».

Στα αγγλικά δήλωσε: «Είμαι πραγματικά απογοητευμένος. Είχα κάποιους στόχους και έχει περάσει καιρός από τότε που κέρδισα αγώνες στη σειρά σε ένα Grand Slam. Είναι απογοητευτικό να βλέπω τον εαυτό μου ξανά σε μια τέτοια θέση, να μην μπορώ να φτάσω στη δεύτερη εβδομάδα ενός Grand Slam».

Και πρόσθεσε: «Θα συνεχίσω να προσπαθώ και να ακούω τους ειδικούς, τον προπονητή μου, την ομάδα μου που με βοηθάει και που είναι δίπλα μου όλο αυτό το διάστημα. Ειλικρινά δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω. Παίζω καλά, δεν μπορώ να πω ότι παίζω άσχημα, παίζω καλά. Στο παρελθόν έχω παίξει πολύ χειρότερα, έχω περάσει φάσεις στην καριέρα μου όπου έπαιζα χειρότερα. Το σερβίς μου είναι καλό, αν και οι επιστροφές μου είναι λίγο off, πρέπει να το παραδεχτώ. Eίμαι απογοητευμένος με τον τρόπο που επέστρεφα σήμερα το σερβίς, ειδικά σε ορισμένες στιγμές του αγώνα. Προσπαθώ ακόμα να το καταλάβω και να εξηγήσω γιατί έχασα επιστροφές, διότι στο μυαλό μου πήγαινα για κάτι στάνταρ, κάτι που έχω δοκιμάσει πολλές φορές και το έχω κάνει ξανά και ξανά στην προπόνηση. Και το να βλέπω ότι στο γήπεδο, κατά τη διάρκεια ενός αγώνα, βγαίνει διαφορετικά είναι πολύ εκνευριστικό και απογοητευτικό. Απλώς προσπαθώ να βρω λύσεις και να δω τι θα προκύψει, ίσως δουλεύοντάς το περισσότερο.