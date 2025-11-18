Oριστικά εκτός ο Αλκαράθ

Όπως αναμενόταν, ο Κάρλος Αλκαράθ απέσυρε τη συμμετοχή του από την τελική φάση του Davis Cup.

Ο κορυφαίος τενίστας στον κόσμο τραυματίστηκε στον μηρό κατά τη διάρκεια του τελικού του ΑTP Finals την περασμένη Κυριακή και παρότι ταξίδεψε στην Μπολόνια, δεν είναι σε θέση να ενισχύσει την Ισπανία.

«Λυπάμαι πάρα πολύ που ανακοινώνω ότι δεν θα μπορέσω να αγωνιστώ με την Ισπανία στο Κύπελλο Ντέιβις στη Μπολόνια», έγραψε ο νεαρός Ισπανός στα social media. «Έχω οίδημα στον οπίσθιο μηριαίο του δεξιού ποδιού και η ιατρική σύσταση είναι να μην αγωνιστώ. Πάντα έλεγα ότι το να παίζω για την Ισπανία είναι ό,τι πιο σπουδαίο υπάρχει και είχα μεγάλη χαρά στην ιδέα ότι θα μπορούσα να βοηθήσω στη μάχη για το τρόπαιο. Γυρίζω σπίτι με βαριά καρδιά».

Μεγάλη η απώλεια για την Ισπανία, που θα παίξει την Πέμπτη (20/11) στα προημιτελικά της διοργάνωσης με την Τσεχία των Γίρι Λεχέτσκα και Γιάκουμπ Μένσικ.