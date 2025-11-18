Αφιέρωση με αιχμές της Μπαδόσα στον Τσιτσιπά

Η Πάουλα Μπαδόσα ήταν προσκεκλημένη στο talk show La Revuelta της ισπανικής τηλεόρασης, όπου δεν έχασε την ευκαιρία να κάνει «δηλητηριώδη»... αφιέρωση στον Στέφανο Τσιτσιπά, επιβεβαιώνοντας τον χωρισμό τους.

Η Μπαδόσα δήλωσε πως της αρέσει το τραγούδι «La Perla» της Rosalia προσθέτοντας πως «... είμαι σε αυτό το σημείο της ζωής μου», με κάποιοναπό το κοινό να φωνάζει «Τσιτσιπάς».

Οι στίχοι του εν λόγω τραγουδιού είναι άκρως... καυστικοί. Συγκεκριμένα αναφέρουν:



«Γεια σου, κλέφτη της ειρήνης

Ναρκοπέδιο για την ευαισθησία μου

Playboy, ένας πρωταθλητής

Ξοδεύει τα χρήματα που έχει και αυτά που δεν έχει

Είναι τόσο γοητευτικός, ένα αστέρι της ανοσίας

Μια οφθαλμαπάτη, χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο για τον μεγαλύτερο βλάκα

Έχεις το βάθρο της μεγάλης απογοήτευσης



Ένας συναισθηματικός τρομοκράτης, η μεγαλύτερη καταστροφή στον κόσμο

Είναι ένα μαργαριτάρι, κανείς δεν τον εμπιστεύεται

Είναι ένα μαργαριτάρι, κάποιος με τον οποίο πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός



Είναι το κέντρο του κόσμου

Και μετά από αυτό, τι άλλο θα μπορούσε να έχει σημασία;

Επιτέλους πας στη θεραπεία, στον ψυχολόγο και ακόμη και στον ψυχίατρο

Αλλά τι νόημα έχει αν πάντα λες περισσότερα ψέματα;

Θα σου χτίσουν ένα μνημείο για την ανεντιμότητα



Δεν σε λυπάμαι, όποιος μένει μαζί σου εξαντλείται

Μια κινούμενη κόκκινη σημαία, μια τεράστια καταστροφή

Θα πει ότι δεν ήταν αυτός, ήταν ο σωσίας του



Ποτέ μην του δανείσεις τίποτα, δεν θα στο επιστρέψει ποτέ

Η αφοσίωση και η πίστη

είναι γλώσσες που δεν θα καταλάβει ποτέ

Αν του ζητήσεις βοήθεια, θα εξαφανιστεί».



Η Μπαδόσα ρωτήθηκε ακόμη και για τη σεξουαλική της δραστηριότητα τον τελευταίο μήνα, που είναι ελεύθερη. «Τα πράγματα δεν είναι φοβερά, αλλά δεν είναι και τραγικά», απάντησε.