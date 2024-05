Το σήκωσε στη Ρώμη ο Ζβέρεφ (vids)

Εξαιρετικός ο 27χρονος Γερμανός (Νο.5), επικράτησε του 28χρονου Χιλιανού (Νο.24) με 6-4, 7-5 σε 1 ώρα και 41 λεπτά και σήκωσε το 23ο τρόπαιο της καριέρας του. Συνολικά έχει κερδίσει έξι Masters (μεταξύ των οποίων το Internazionali το 2017) και είναι το πρώτο μετά το Σινσινάτι το 2021!

Και πώς να χάσει αυτό το ματς ο Ζβέρεφ, όταν είχε 80% ευστοχία στο πρώτο σερβίς, ενώ έχασε συνολικά μόνο πέντε πόντους στο σερβίς του!

Ο τενίστας από το Αμβούργο ήταν το φαβορί για τον τίτλο μετά τις ήττες των Τζόκοβιτς-Τσιτσιπά και δεν απογοήτευσε, χάνοντας στην πορεία του προς την κούπα μόνο ένα σετ. Θα πάει τώρα με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία στο Παρίσι για το Roland Garros (26/5) και μπορεί να είναι και μεταξύ των διεκδικητών για τον τίτλο!

Με τα αποτελέσματα στη Ρώμη, μάλιστα, θα πάει στη γαλλική πρωτεύουσα ως Νο.4 του κόσμου (+1).

Ο Τζάρι, από την πλευρά του, μπορεί να μην κατάφερε να σηκώσει το τρόπαιο στον πρώτο Masters τελικό του, όμως τα σημειώσει αύριο (20/5) career high με την άνοδό του στο Νο.17 της παγκόσμιας κατάταξης.

Sascha conquers Rome again! 🏆@alexzverev defeats Jarry 6-4 7-5 to claim his second @InteBNLdItalia trophy and sixth Masters 1000 title!#IBI24 pic.twitter.com/zwLv9qdShc