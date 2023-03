Πολ-Ντε Μινόρ ο τελικός στο Ακαπούλκο (vids)

Mετά από επική μάχη διάρκειας 3 ωρών και 26 λεπτών (το μεγαλύτερο ματς στην ιστορία του τουρνουά), ο 26χρονος Αμερικανός (Νο.23) επικράτησε του συμπατριώτη του Τέιλορ Φριτζ (Νο.5) με 6-3, 6-7(2), 7-6(2) και πέρασε στον μεγαλύτερο τελικό της καριέρας του.

Ο ημιφιναλίστ του Australian Open έχασε ένα ματς πόιντ στο δεύτερο σετ και βρέθηκε πίσω με 1-3 στο τρίτο, όμως κατάφερε να γυρίσει την εις βάρος του κατάσταση και να πάρει τη μεγάλη νίκη. Μία ώρα και 50 λεπτά μετά το πρώτο ματς πόιντ του!

Απέναντί του θα βρει τον Άλεξ Ντε Μινόρ (Νο.22), που έχασε το πρώτο σετ στον αγώνα κόντρα στον Χόλγκερ Ρούνε (Νο.9), όμως κατάφερε να επικρατήσει λίγο πριν τις 3 τα ξημερώματα με 3-6, 7-5, 6-2 σε 2 ώρες και 48 λεπτά. Ο 19χρονος Δανός, πάντως, είχε κράμπες στο τρίτο σετ και αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα στην κίνησή του.

