Ζόρικη πρεμιέρα για Ρουντ (vids)

Σε έναν αγώνα που ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα στο Ακαπούλκο, ο Κάσπερ Ρουντ κατάφερε να «δραπετεύσει» και να πάρει το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο του Abierto Mexicano.

Ο 24χρονος Νορβηγός (Νο.4), που έκανε την πρώτη του εμφάνιση μετά το Australian Open, λύγισε τον qualifier Γκουίδο Αντρεότσι με 6-4, 4-6, 7-6(2) σε 2 ώρες και 49 λεπτά και έχει τώρα ραντεβού στη φάση των «16» με τον Ιάπωνα Τάρο Ντάνιελ.

Ο Ρουντ έμεινε πίσω με μπρέικ στο τρίτο σετ, ενώ είδε τον 31χρονο Αργεντινό (Νο.342) να έχει διπλό μπρέικ πόιντ στο ενδέκατο γκέιμ. Παρά τη μέτριά του εμφάνιση, ωστόσο, μπόρεσε να μείνει όρθιος και να... παρατείνει την παραμονή του στο Μεξικό.

Δύσκολη νίκη πέτυχε και το νέο Νο.5 του κόσμου, ο Τέιλορ Φριτζ, που έκανε την ανατροπή απέναντι στον επίσης Αμερικανό Τζον Ίσνερ και πήρε τη νίκη με 3-6, 6-3, 6-4. Θα βρει στον δεύτερο γύρο τον Ντένις Σαποβάλοφ, που έχασε το πρώτο σετ κόντρα στον Μιομίρ Κετσμάνοβιτς, όμως επικράτησε τελικά με 6-7(4), 6-0, 7-5.

Ζορίστηκε και ο Χόλγκερ Ρούνε (Νο.10), που γύρισε το ματς με τον Μπεν Σέλτον και μετά το 6-7(7), 6-4, 6-2 περιμένει στους «16» τον νικητή του αγώνα Μπόργκες-Τσάπελ.

Ο 41χρονος Φέλι Λόπεθ, τέλος, άφησε εκτός τον Κρίστοφερ Γιούμπανκς με 7-6(3), 6-4, στην πρώτη του νίκη μετά τον Ιούλιο του 2021. Ο πολύπειρος Ισπανός, που επρόκειτο να συνεργαστεί με τον Στέφανο Τσιτσιπά στο διπλό, θα παίξει στη συνέχεια με τον Φράνσις Τιάφοου, που απέκλεισε με 7-6(6), 6-4 τον Γιοσιχίτο Νισιόκα.

Στη διοργάνωση είναι προγραμματισμένο να αγωνιστεί και ο Κάρλος Αλκαράθ, όμως η συμμετοχή του είναι αμφίβολη, καθώς ο νεαρός Ισπανός εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από τον τραυματισμό που τον άφησε εκτός Australian Open.

