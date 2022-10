Πρώτος που έκλεισε θέση στα ημιτελικά ο Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ (vid)

Στο πρώτο αγώνα του προγράμματος των προημιτελικών του αυστριακού τουρνουά, ο Γκριγκός Ντιμιτρόφ νίκησε τον Μάρκος Γκινόρ με σκορ 2-1 σετ (6-3, 4-6, 6-4) και... σφράγισε το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Erste Bank Open.

O Βούλγαρος, Νο.32 της παγκόσμιας κατάταξης, ξεκίνησε πολύ δυνατά την αναμέτρηση κάνοντας break στο δεύτερο game, αποκτώντας πολύ γρήγορα προβάδισμα τριών games (3-0). Τη διαφορά αυτή δεν κατάφερε να καλύψει ο Αμερικανός, με τον Ντιμιτρόφ να κλείνει το πρώτο σετ με 6-3.

Στη συνέχεια, ο Βούλγαρος τενίστας κατάφερε να κάνει το break στο 4ο game του δεύτερου σετ (3-1), ωστόσο ο Γκινόρ κατάφερε αμέσως μετά να πάρει πίσω το break του αντιπάλου. Ο 29χρονος κράτησε το σερβίς του (3-3) και με νίκη στα δύο τελευταία games (9o και 10ο) ισοφάρισε στα σετ 1-1.

Στο τρίτο και τελευταίο σετ ο Ντιμιτρόφ ξεκίνησε πάλι με break, όμως ο Γκινόρ απάντησε άμεσα. Οι δύο αθλητές πήγαν ισόπαλοι μέχρι το 9ο game (4-4), όπου ο Βούλγαρος έκανε το break στο σερβίς τους Αμερικανού για το 5-4. Στο τέλος, κράτησε το σερβίς του και νίκησε το παινχίδι, με σκορ 3ου σετ 6-4.

