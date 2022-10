Τσιτσιπάς: «Ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου η Στοκχόλμη» (vid)

«Κράτησε μια... δεκαετία το τάι μπρέικ, όμως τα κατάφερα, ήταν εξαιρετικό που μπόρεσα να βγάλω αυτό το passing shot με το backhand και μετά να κλείσω τον αγώνα με το καλό σερβίς», είπε ο 24χρονος τενίστας στην on court συνέντευξή του. «Δεν είχα άγχος στο τάι μπρέικ, το θέμα ήταν να μείνω στη στιγμή, κάτι το οποίο έκανα πολύ καλά. Κάθε κίνηση, κάθε θετική σκέψη μετράει. Ήξερα ότι είχα απέναντί μου έναν παίκτη που θα έβγαζε σταθερά μεγάλα σερβίς κοντά στη γραμμή και έπρεπε να μείνω συγκεντρωμένος στο δικό μου παιχνίδι, μόνο όταν είχα τις μπάλες στα χέρια μου μπορούσα να κρατάω τον έλεγχο».

Μίλησε και για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε κόντρα στον Κρέσι. «Δεν υπάρχουν πολλά ράλι, ανταλλαγές χτυπημάτων και μπορεί να γίνει μονότονο και είναι σημαντικό να απασχολείς το μυαλό σου και να βιάζεσαι. Διότι δεν έχεις ρυθμό και αν βιαστείς σίγουρα αυτό δεν θα σε βοηθήσει».

Αναφέρθηκε, τέλος, στην ξεχωριστή «σχέση» του με τη σουηδική πρωτεύουσα. «Μου αρέσει πολύ η Στοκχόλμη, είναι υπέροχη πόλη για να παίζεις τένις. Το εννοώ. Ήρθα εδώ όταν ήμουν 12 και έδωσα μια συνέντευξη εκεί πάνω, ακόμα τη θυμάμαι. Μιλούσα με βαθιά ελληνική προφορά! Μου έρχονται αναμνήσεις, έπαιξα τουρνουά τζούνιορς εδώ, κέρδισα τον πρώτο μου τίτλο, οπότε σίγουρα έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου».

Ο Στέφανος θα παίξει αύριο (21/10) στα προημιτελικά με τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Μίκαελ Ίμερ και τον περσινό νικητή Τόμι Πολ.

