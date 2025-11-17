Μαυροβούνιο - Κροατία με δυνατό «Boost» στα γκολ

Το Μαυροβούνιο ολοκληρώνει μια δύσκολη προκριματική διαδρομή, χωρίς ελπίδες πρόκρισης, αλλά με την ανάγκη να αφήσει μια καλύτερη τελευταία εικόνα στο “Podgorica City Stadium”.

Παρά τη μαχητικότητά του και τις κάποιες καλές στιγμές, το συνολικό πρόσημο του ομίλου είναι αρνητικό: 9 βαθμοί σε 7 αγωνιστικές, μόλις 6 γκολ ενεργητικό και 14 παθητικό. Η αστάθεια στα μετόπισθεν ήταν καθοριστική, με τα περισσότερα παιχνίδια να … στραβώνουν από ατομικά λάθη. Τουλάχιστον, εντός έδρας οι Μαυροβούνιοι παρουσιάζονται πιο ανταγωνιστικοί, με δύο νίκες στα τρία ματς.



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Στον αντίποδα, η Κροατία αντιμετωπίζει το παιχνίδι χωρίς πίεση, έχοντας ήδη εξασφαλίσει την παρουσία της στο Μουντιάλ του 2026. Με 6 νίκες και 1 ισοπαλία, οι παίκτες του Ντάλιτς έχουν χτίσει την πιο ολοκληρωμένη εικόνα του ομίλου: 23 γκολ ενεργητικό, μόλις 2 παθητικό και μια διαφορά τερμάτων +21 που δεν αφήνει περιθώριο αμφισβήτησης. Το πρόσφατο 3-1 επί των Νήσων Φερόε επιβεβαίωσε ξανά την αποτελεσματικότητά τους, ενώ στα εκτός έδρας ματς παραμένουν αήττητη. Το 4-0 του πρώτου γύρου απέναντι στο Μαυροβούνιο ανέδειξε ξεκάθαρα το χάσμα ποιότητας και οργάνωσης ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Η Κροατία έχει μάθει να ελέγχει πλήρως, χτίζοντας τα παιχνίδια της χωρίς βιασύνη και περιορίζοντας τους αντιπάλους της σε λίγες τελικές. Σε μια αναμέτρηση χωρίς βαθμολογική αγωνία, αλλά με διαφορά επιπέδου εμφανή, το σενάριο ενός μεθοδικού «κροατικού» ελέγχου και ενός ματς που δεν ξεφεύγει στο σκορ είναι απόλυτα συμβατό με τη μέχρι τώρα εικόνα των δύο ομάδων.

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