Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΣΤΟΙΧΗΜΑ Τερματοφύλακας... Φαρίντ! 22-11-2025 11:00 SDNA Newsroom ΟΜΑΔΕΣ Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR ΠΡΟΣΩΠΑ Κένεθ Φαρίντ Εργκίν Αταμάν 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Όλοι στον Παναθηναϊκό τρίβουν τα μάτια τους με τον Κένεθ Φαρίντ. Όχι μόνο για αυτά που δίνει στο παρκέ, αλλά και για τον γρήγορο βαθμό προσαρμογής του. Και υπάρχει και κάτι άλλο... Διαβάστε περισσότερα μ' ένα κλικ στο outsidersbet.gr Κλέλια Ανδριολάτου: Η απίθανη μεταμόρφωσή της μετά το τέλος γυρισμάτων του «Maestro» (Pic) dailymedia.gr Τι απαντάει ο Τσίπρας όταν τον ρωτάνε τι έχει συμβεί με τον Κώστα Βαξεβάνη instanews.gr Project Άρης: Οι κινήσεις που θέλει ο Σπανούλης για να φτιάξει τον Άρη που έχει στο μυαλό του menshouse.gr Το τελειώνει την ίδια στιγμή: Η μοναδική προϋπόθεση για να μην κάνει το κόμμα ο Σαμαράς instanews.gr Ερτζιανός αιφνιδιασμός Μαρινάκη dailymedia.gr Ένας «Χένρικσεν»: Ο εγκεφαλικός παίκτης που θέλει ο Νίστρουπ στα στόπερ μπορεί να φτιάξει όλη την άμυνα menshouse.gr Κάτω από 3 λάθη κανείς: Μπορείς το ακατόρθωτο 10/10 στο κουίζ ελληνικής μυθολογίας που χάνουν όλοι; menshouse.gr Δεν κάνει διανομή για να μη χαθεί η γεύση: Ένα μαγαζί μια σταλιά φτιάχνει σουβλάκι που δεν έχεις ξαναφάει menshouse.gr Τερματοφύλακας... Φαρίντ! SHARE