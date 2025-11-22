Τερματοφύλακας... Φαρίντ!

Όλοι στον Παναθηναϊκό τρίβουν τα μάτια τους με τον Κένεθ Φαρίντ.

Όχι μόνο για αυτά που δίνει στο παρκέ, αλλά και για τον γρήγορο βαθμό προσαρμογής του.

Και υπάρχει και κάτι άλλο...