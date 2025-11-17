Ετοιμάζεται για τα πλέι οφ η Βόρεια Ιρλανδία, από μεγάλη νίκη έρχεται η Μάλτα

Για την τελευταία αγωνιστική του 1ου ομίλου των ευρωπαϊκών προκριματικών του Μουντιάλ η Βόρεια Ιρλανδία υποδέχεται το Λουξεμβούργο. Για το 7ο γκρουπ, η Μάλτα φιλοξενεί την Πολωνία, η οποία βρίσκεται στη 2η θέση και έχει εξασφαλίσει την παρουσία της στα πλέι οφ.

Τέσσερις νίκες για τη Βόρεια Ιρλανδία και μία ισοπαλία στις 5 μονομαχίες της με το Λουξεμβούργο, όλες την τελευταία δεκαετία.

Με γκολ στο 91’ η Βόρεια Ιρλανδία ηττήθηκε 1-0 στο Κόζιτσε την Παρασκευή από τη Σλοβακία και έμεινε στην 3η θέση του γκρουπ. Ωστόσο, αποτελεί τη μία από τις τέσσερις ομάδες που προκρίνονται στα πλέι οφ μέσω του Nations League και έτσι στις 26 Μαρτίου θα παίξει στα ημιτελικά του γκρουπ που θα κληρωθεί και αν νικήσει, θα αγωνιστεί πέντε μέρες μετά στον τελικό με έπαθλο μια θέση στα γήπεδα της Βόρειας και Κεντρικής Αμερικής. Τιμωρημένοι οι Μπάλαρντ (αμυντικός, Σάντερλαντ) και Σάβιλ (μέσος, Λούτον). Το Λουξεμβούργο ηττήθηκε 2-0 εντός έδρας από τη Γερμανία με γκολ που δέχτηκε στο β’ ημίχρονο. Ήταν το τέταρτο σερί ματς που δεν σκόραρε, έχοντας βρει δίχτυα μόνο στο πρώτο της παιχνίδι, όταν υποδέχτηκε την αποψινή του αντίπαλο (1-3). Μόνο ένας παίκτης της αγωνίζεται στο εγχώριο πρωτάθλημα. Έξι παίζουν στη Γερμανία. Πέτυχε γκολ στους 3/4 τελευταίους αγώνες της με τη Βόρεια Ιρλανδία και δεν αποκλείεται να τα καταφέρει ξανά, απέναντι στην πιο ποιοτική γηπεδούχο. Όμως, το όριο των 3,5 γκολ δύσκολα θα ξεπεραστεί στο ματς.

Την πρώτη της νίκη στον όμιλο σημείωσε πριν από τρεις μέρες η Μάλτα, κάνοντας την μεγάλη έκπληξη μέσα στο Ελσίνκι. Νίκησε 1-0 τη Φινλανδία με γκολ στο 82’ από τον Γκρεχ της Φλοριάνα. Ήταν μόλις η 4η επιτυχία της σε 117 αγώνες σε προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τις προηγούμενες να είναι επί των Κύπρου (2021), Αρμενίας (2013) και Εσθονίας (1993). Οι 3/4 ήταν εκτός έδρας με 1-0. Βασικοί την Παρασκευή αγωνίστηκαν οι μέσοι Γκιγιομιέρ (Πανσερραϊκός) και Σαταριάνο (Καλλιθέα). Η πλειοψηφία των παικτών, πάντως, παίζει στη Μάλτα. Η Πολωνία ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Ολλανδία. Προηγήθηκε στο 43’ με τον Καμίνσκι της Κολωνίας, ισοφαρίστηκε στο 47’ από τον Ντεπάι της Κορίνθιανς. Παρέμεινε έτσι η διαφορά των τριών βαθμών από αυτήν και για να ισοβαθμήσει μαζί της θα πρέπει να ηττηθεί η Ολλανδία στο Άμστερνταμ από τη Λιθουανία και να καλυφθεί παράλληλα η διαφορά των 13 γκολ. Οπότε είναι σίγουρα δεύτερη και θα παίξει στα μπαράζ.

Η Πολωνία επικράτησε της Μάλτας και στις 4 φορές που τη φιλοξένησε, σε όλες χωρίς να δεχτεί γκολ. Η ενθουσιώδης και με κάποια καλά ταλέντα γηπεδούχος, ωστόσο, βρήκε δίχτυα στα 4/5 τελευταία της παιχνίδια και ίσως συμβάλλει στο σκορ.

871. ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ - ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 1&U 3,5 2,17

873. ΜΑΛΤΑ - ΠΟΛΩΝΙΑ 2&G 3,15

