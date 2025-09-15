Συνεχάρη τον Καραλή ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός συνεχάρη τον Εμμανουήλ Καραλή για την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου.

Οι «ερυθρόλευκοι» αποθέωσαν τον Έλληνα πρωταθλητή για τη δεύτερη θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου στο Τόκιο.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Σεβασμός και περηφάνια για τη νέα σου επιτυχία, την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα! Συνέχισε να πετάς ψηλά, η Ελλάδα είναι μαζί σου»!