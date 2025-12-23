Ο Ιωνικός μοίρασε τρόφιμα και ανέδειξε το κοινωνικό του πρόσωπο (pic)

Αντιπροσωπεία της ομάδας πόλο του «Αστεριού» παρέδωσε 25 σακούλες γεμάτες τρόφιμα στον πατέρα Γεώργιο, ώστε να προετοιμαστούν τα γεύματα αγάπης στη Μητρόπολη Νίκαιας, με ευχή του χρόνου τέτοια εποχή, λιγότεροι συνάνθρωποί μας να έχουν την ανάγκη ανάλογης στήριξης... (Photo: Γιώτα Μπρέκη)

Η ανάρτηση και η κοινωνική δράση του Ιωνικού Νικαίας:

«Αποστολή εξετελέσθη!

Σήμερα το πρωί, ο Αντιπρόεδρος του Ionikos Nikaias AC / Ιωνικός Νικαίας ΑΟ, Βαγγέλης Νικολόπουλος και ο Γεν. Αρχηγός του τμήματος υδατοσφαίρισης του Ιωνικού, Πέτρος Ιωσηφίδης, παρέδωσαν στην Ιερά Μητρόπολη Νίκαιας 25 σακούλες γεμάτες τρόφιμα οι οποίες θα ανοιχθούν και θα κατανεμηθούν αναλόγως προκειμένου να προετοιμαστούν τα γεύματα αγάπης από τη Μητρόπολη Νίκαιας.

Υπενθυμίζουμε πως τα τρόφιμα συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια του διήμερου τουρνουά (20-21/12) για την κατηγορία προ-Μίνι που διοργάνωσε η Ομάδα μας, στον Πλάτωνα.

Από αυτά τα γεύματα αγάπης, σιτίζονται περίπου 3.000 άτομα.

Τα τρόφιμα παραδόθηκαν στον π. Γεώργιο ο οποίος συντονίζει όλες αυτές τις δράσεις ενώ πραγματοποιήθηκε και ολιγόλεπτη συνάντηση με τον δεσπότη Νίκαιας, δίνοντας τις ευχαριστίες του και τις ευχές του στην Ομάδα μας.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εκείνους που συνέδραμαν σε αυτήν τη φιλανθρωπική δράση, δείχνοντας έμπρακτη αγάπη και αλληλεγγύη.

Ευχή μας, του χρόνου τέτοια εποχή, λιγότεροι συνάνθρωποί μας να έχουν την ανάγκη τέτοιων γευμάτων.

Καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές και καλή Πρωτοχρονιά σε όλες-ους με υγεία, αγάπη και ευημερία».