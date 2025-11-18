Το Πολυτεχνείο, ο Σακελλαρίδης με την Αχτσιόγλου και τα «τύμπανα πολέμου» που οδηγούν σε υπερεξοπλισμούς

Δύο σημαντικοί πολιτικοί παράγοντες, ο ευρωπαίος Επίτροπος για την Άμυνα, (Λιθουανός) Άντριους Κουμπίλιους και ο Γερμανός υπουργός Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους, δήλωσαν πως είναι πιθανό να επίκειται επίθεση της Ρωσίας σε χώρα του ΝΑΤΟ.

Το σενάριο που κυκλοφόρησαν αφορά σε πιθανή επίθεση σε μια χώρα της Βαλτικής το αργότερο μέχρι το 2030, ενώ η Μόσχα διέψευσε τις αναφορές κατηγορώντας μάλιστα τον Γερμανό υπουργό πως υιοθετεί επιθετική ρητορική.

Κανείς δεν είναι σε θέση να αξιολογήσει αν πράγματι η Ρωσία είναι σε θέση να πλήξει μια ευρωπαϊκή «δυτική» χώρα, αλλά ένα είναι σίγουρο:

Όσο καλλιεργείται το τρομοκρατικό σενάριο για πόλεμο τα επόμενα χρόνια, πλουτίζουν οι έμποροι όπλων και οι τιμές των βασικών προϊόντων θα ανεβαίνουν.

