Για να προλάβει τον Σαμαρά, κάνει τη μεγάλη έκπληξη: Εκλογικός αιφνιδιασμός από Κυριάκο Μητσοτάκη

Μπορεί ο Μητσοτάκης να μιλά για το 2027, αλλά η πολιτική σκακιέρα δείχνει πως σκέφτεται πολύ νωρίτερα...

Παρά τις δημόσιες διαβεβαιώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ότι οι επόμενες εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και όχι νωρίτερα, η πραγματικότητα που διαμορφώνεται γύρω από τη Νέα Δημοκρατία μοιάζει να πιέζει προς άλλες, πιο αιφνίδιες λύσεις.

Το δυσμενές δημοσκοπικό περιβάλλον, τα αλλεπάλληλα προβλήματα στην οικονομία και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ επιταχύνουν συζητήσεις που μέχρι πρόσφατα γίνονταν χαμηλόφωνα: πρόωρες εκλογές, αλλαγή του εκλογικού νόμου και πάνω απ’ όλα το πώς θα προλάβουν τις επόμενες κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά.

