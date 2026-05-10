Στην Αθήνα η Τέιλορ Σουίφτ για τον γάμο του Γιώργου Καρλαύτη

Ο Ελληνοαμερικανός αθλητής και γνωστός για την αγάπη του στον Παναθηναϊκό, Γιώργος Καρλαύτης παντρεύτηκε στην Αθήνα και πληροφορίες αναφέρουν ότι ήταν παρούσα η Τέιλορ Σουίφτ

Στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Αθήνα βρίσκεται η Τέιλορ Σουίφτ, με την άφιξή της να πραγματοποιείται υπό άκρα μυστικότητα, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και χωρίς καμία δημόσια ανάρτηση στα social media.

Σύμφωνα με πληροφορίες που παρουσιάστηκαν στην εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε» της ERT, η διάσημη τραγουδίστρια ταξίδεψε στη χώρα μας για να παραστεί στον γάμο του Γιώργου Καρλαύτη, του Ελληνοαμερικανού αθλητή του αμερικανικού ποδοσφαίρου, ο οποίος παντρεύτηκε στην Αθήνα.

Η παρουσία της Τέιλορ Σουίφτ στον γάμο συνδέεται και με τον αρραβωνιαστικό της, Travis Kelce, ο οποίος είναι συμπαίκτης του Γιώργου Καρλαύτη στο NFL. Η σταρ της παγκόσμιας μουσικής σκηνής βρισκόταν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στη λίστα των καλεσμένων του ζευγαριού.

Μάλιστα, πλάνα που διέρρευσαν από το γαμήλιο πάρτι φέρεται να καταγράφουν την παρουσία της τραγουδίστριας στη δεξίωση. Άτομα που βρέθηκαν στον χώρο περιέγραψαν την Τέιλορ Σουίφτ ως «χαμογελαστή, απλή και πολύ κουλ», ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες χόρευε καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς.

Η παρουσία της κορυφαίας εμπορικά ποπ σταρ στην Ελλάδα προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον, καθώς η επίσκεψή της κρατήθηκε μυστική μέχρι να διαρρεύσουν τα πρώτα στιγμιότυπα από το γαμήλιο πάρτι στα Νότια Προάστια της Αθήνας.

Πηγή: protothema.gr