5,50€ η χωριάτικη, 8€ τα καλαμαράκια, 13,50€ η γαριδομακαρονάδα: Το πιο value for money ελληνικό νησί που σαρώνει φέτος

Και είναι απολύτως, μα απολύτως, λογικό...

Τα τελευταία χρόνια οι καλοκαιρινές διακοπές στην Ελλάδα έχουν καταλήξει να είναι ένα ιδιότυπο, ψυχοφθόρο crash test για το οικογενειακό budget. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που παραπονιούνται πως ενώ άλλοτε έκλειναν εισιτήρια με μοναδικό κριτήριο την απόδραση, πλέον πιάνουν τον εαυτό τους να κάνει προϋπολογισμό με την ακρίβεια έμπειρου λογιστή, μετρώντας και το τελευταίο ευρώ πριν καν πατήσουν το πόδι τους στο κατάστρωμα.