Εργάτης πληρώθηκε τους μισθούς 34 συναδέλφων του από λογιστικό λάθος και αρνείται να επιστρέψει τα λεφτά

Η τύχη φαίνεται να χαμογέλασε στο Βλάντιμιρ Ριτσαγκόφσε, εργάτη σε εργοστάσιο της Ρωσίας όταν καθώς άνοιξε τον λογαριασμό της τράπεζας του είδε πολύ περισσότερα χρήματα από όσα υπολόγιζε.

Όπως αναφέρει το vice, αντί για τον συνηθισμένο του μισθό των 46.000 ρουβλιών (περίπου 580 δολάρια) έλαβε το ποσό των 7 εκατομμυρίων ρουβλιών δηλαδή περίπου 87.000 δολάρια.

Όταν είδε το ποσό ο ίδιος υπέθεσε πως οι φήμες που είχε ακούσει για την καταβολή “μπόνους” από το εργοστάσιο που δούλευε ήταν αληθινές, δεν αμφισβήτησε ούτε στο ελάχιστο ότι το απροσδόκητο ποσό που έλαβε ήταν λανθασμένο και έτσι δεν ανέφερε το παραμικρό.

Ωστόσο, ένα τηλεφώνημα του λογιστηρίου ήταν αρκετό για να του πει πως η πληρωμή ήταν λάθος και πως ένα τεχνικό σφάλμα έστειλε σε εκείνον τους μισθούς 34 συναδέλφων του, ζητώντας του να επιστρέψει τα χρήματα πίσω.

“Αφού έψαξα στο διαδίκτυο, βρήκα ότι αν πρόκειται για τεχνικό σφάλμα, δεν είμαι υποχρεωμένος να τα επιστρέψω”, ανέφερε στο ρωσικό Channel 5.

“Αργότερα, έμαθα ότι όντως ήταν τεχνικό σφάλμα και αποφάσισα ότι είχα το δικαίωμα να κρατήσω τα χρήματα”, συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα που επικαλείται η εταιρεία η πληρωμή προοριζόταν για άλλο υποκατάστημα του εργοστασίου και ο εργοδότης του επέμενε πως ήταν υποχρεωμένος να επιστρέψει το ποσό.

Ο Ριτσάγκοφ διαφώνησε, λέγοντας ότι η κατάθεση έφερε την ίδια εταιρική επωνυμία και την ένδειξη “μισθός”, άρα θεωρούσε πως τα χρήματα τού ανήκαν.

Η δικαστική διαμάχη

Όταν οι πιέσεις από την πλευρά του εργοστασίου αυξήθηκαν, χρησιμοποίησε μέρος του ποσού για να αγοράσει αυτοκίνητο και να μετακομίσει με την οικογένεια του σε άλλη πόλη, με αποτέλεσμα η εταιρεία να καταθέσει αγωγή και να δεσμευτούν οι λογαριασμοί του.

Παράλληλα, όταν η υπόθεση οδηγήθηκε στις δικαστικές αίθουσες, τόσο το πρωτοβάθμιο δικαστήριο όσο και το εφετείο δικαίωσαν την εταιρεία, απαιτώντας από τον εργάτη να επιστρέψει τα 87.000 δολάρια.

Τότε ο ίδιος άσκησε νέα έφεση και η υπόθεση έφτασε στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Στο μεταξύ, ο υπηρεσιακός διευθύνων σύμβουλος Ρομάν Τουντάτσκοφ, δήλωσε:

“Δεν υπήρξε κανένας 13ος μισθός”.

“Επρόκειτο για εσφαλμένη μεταφορά χρημάτων. Υπάρχει δικαστική απόφαση και το θέμα θα λυθεί μέσω της νομικής οδού”.

Πηγή: news247.gr