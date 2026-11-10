Τελειώνει ο Κάρικ από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Στην πόρτα της εξόδου από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρίσκεται ο Μάικλ Κάρικ, μετά τα τελευταία αποτελέσματα.

Ένα από τα χειρότερα ξεκινήματα στην ιστορία της στην Premier League κάνει φέτος η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, μετρώντας μόλις μία νίκη στις δέκα πρώτες αγωνιστικές και βρίσκεται στη ζώνη του υποβιβασμού. Και πλέον το μέλλον του Μάικλ Κάρικ στον πάγκο είναι εξαιρετικά… δυσοίωνο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Athletic», στο εσωτερικό του συλλόγου κερδίζει έδαφος η προοπτική να υπάρξει αλλαγή προπονητή. Το διαζύγιο με τον Κάρικ παρουσιάζεται ως πιθανό σενάριο, αλλά ακόμα δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση.

Πάντως, ήδη εξετάζονται πιθανοί αντικαταστάτες του, με το ίδιο ρεπορτάζ να αναφέρει τρία ονόματα που θα μπορούσαν να αναλάβουν τη Γιουνάιτεντ. Υποψήφιος είναι ο Μαουρίσιο Ποτσετίνο, ο οποίος βρίσκεται στην τεχνική ηγεσία των ΗΠΑ, και έχει εργαστεί για χρόνια στην Τότεναμ, ενώ στη λίστα είναι και οι Έντι Χάου και Γιούλιαν Νάγκελσμαν.

Για να υπάρξει βέβαια αλλαγή προπονητή στους «κόκκινους διαβόλους», απαιτείται η έγκριση τόσο της πλευράς Ράτκλιφ όσο και της οικογένειας Γκλέιζερ. Έως τότε, ο Κάρικ παραμένει στη θέση του, αλλά χωρίς να νιώθει άνετα.