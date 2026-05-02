Βοηθός του Φέστα στην ΑΕΛ: «Δεν έχω δει το πέναλτι, πιστεύουμε στην παραμονή»

Ο Ανδρέας Λαυδαρίας παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της Nova μετά το 1-1 με τον Πανσερραϊκό.

Ο βοηθός του Τζιανλούκα Φέστα τόνισε ότι η ΑΕΛ Novibet εξακολουθεί να έχει πίστη για την παραμονή, ενώ είπε πως δεν έχε δει το πέναλτι που έγινε το 1-1.

Οι δηλώσεις του Ανδρέας Λαυδαρία:

«Μας στεναχωρεί το αποτέλεσμα. Στο πρώτο ημίχρονο δεν μπορώ να πω ότι ξεκινήσαμε καλά. Όσο πέρναγε η ώρα, αρχίζοντας το δεύτερο ημίχρονο μπήκαμε πολύ πιο καλά στο παιχνίδι. Για το πέναλτι δεν θέλω να πω κάτι, δεν το έχω δει ακόμη στην τηλεόραση ή σε λάπτοπ. Το αποτέλεσμα μετράει στο τέλος. Εμείς θα κάνουμε την προσπάθειά μας. Ελπίζουμε τα επόμενα αποτελέσματα να τα φέρουμε έτσι, ώστε να βρεθούμε από πάνω εμείς».

Για το αν υπάρχει πίστη για την παραμονή: «Υπάρχει αυτή η πίστη, νομίζω την είδατε και σήμερα. Θα συνεχίσουμε να την έχουμε. Τα παιδιά πιστεύουν. Το ίδιο κι εμείς σαν σταφ. Πιστεύω ότι οι φίλαθλοι της Λάρισας μπορούν να είναι περήφανοι για την ομάδα που έχει τέτοια πίστη. Να κερδίσουμε τα επόμενα παιχνίδια και να κάνουμε τον λογαριασμό για να μπορέσουμε να μείνουμε στη Super League».