Με Ατανάσοφ στον «τελικό» του Περιστερίου η ΑΕΛ

Ο Σκοπιανός μέσος θα ενισχύσει την ΑΕΛ Novibet απέναντι στον Ατρόμητο, όπου οι «βυσσινί» αναζητούν... σεφτέ στα Play-Outs, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής στην Stoiximan Super League.

Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή η προετοιμασία της ΑΕΛ Novibet για τον αγώνα με τον Ατρόμητο στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου (18/04, 17:00). Ο Γιάνι Ατανάσοφ «έσφιξε» τα... δόντια και μπήκε στην αποστολή, όπως ο Ιβάν Μασόν. Εκτός ο τιμωρημένος Άνχελ Σαγάλ και οι τραυματίες Αχμέντ Κοσονού και Σάββας Μούργος.

Αναλυτικά, οι 23 παίκτες που επέλεξε ο Σάββας Παντελίδης: Aναγνωστόπουλος, Βενετικίδης, Μελίσσας, Μασόν, Αποστολάκης, Ρόσιτς, Μπατουμπινσικά, Φερίγκρα, Ηλιάδης, Όλαφσον, Παντελάκης, Σουρλής, Ναόρ, Πέρεζ, Ατανάσοφ, Στάικος, Χατζηστραβός, Τούπτα, Πασάς, Γκαράτε, Κακουτά, Σίστο, Ενγκόι.