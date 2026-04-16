ΑΕΛ: Τέλος η σεζόν για τον Μούργο

Βαριά είναι η θλάση που υπέστη τελικά ο Σάββας Μούργος και έτσι ο Σάββας Παντελίδης δεν μπορεί να υπολογίζει πλέον σε αυτόν για τα εναπομείναντα ματς της ΑΕΛ.

Χωρίς τον Σάββα Μούργο θα υποχρεωθεί να δώσει η ΑΕΛ τη μάχη για παραμονή στη Super League. Ο 28χρονος μεσεοπιθετικός, ο οποίος μετράει 23 συμμετοχές στο φετινό πρωτάθλημα, υπέστη βαριάς μορφής θλάση στον προσαγωγό και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για το υπόλοιπο των πλέι-άουτ.

Ετσι, ο Σάββας Παντελίδης χάνει έναν σημαντικό ποδοσφαιριστή για τα υπολειπόμενα οκτώ παιχνίδια της Λάρισας, η οποία αυτή τη στιγμνή βρίσκεται στη 12η θέση, μόλις δύο βαθμούς πάνω από Αστέρα Τρίπολης και Πανσερραϊκό, που αυτή τη στιγμή καταλαμβάνουν τις θέσεις που οδηγούν σε υποβιβασμό από τη μεγάλη κατηγορία.