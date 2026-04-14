Οικογένεια Λουτσέσκου: «Αυτή την περίοδο νιώσαμε ότι δεν ήμασταν μόνοι»

Η οικογένεια του Μιρτσέα Λουτσέσκου έστειλε το δικό της μήνυμα ευγνωμοσύνης μετά τις δύσκολες ημέρες που ακολούθησαν τον θάνατό του, επιλέγοντας να απευθυνθεί δημόσια σε όλους όσοι στάθηκαν στο πλευρό της.

Μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της ρουμανικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, δημοσιεύτηκε μια συγκινητική ανοιχτή επιστολή, στην οποία αποτυπώνεται η ανάγκη της οικογένειας να ευχαριστήσει όσους συνέβαλαν, με κάθε τρόπο, στην οργάνωση της κηδείας αλλά και στη στήριξή τους σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.

Η επιστολή φέρει τις υπογραφές της συζύγου του εκλιπόντος, Νέλι Λουτσέσκου, του Ραζβάν Λουτσέσκου, καθώς και των υπόλοιπων μελών της οικογένειας, με ιδιαίτερη μνεία να γίνεται στη συλλογική προσπάθεια που καταβλήθηκε, ώστε η τελετή να πραγματοποιηθεί με τον απαιτούμενο σεβασμό και την αξιοπρέπεια που αρμόζουν στη σπουδαία προσωπικότητα του εκλιπόντος.

Η οικογένεια του Μιρτσέα Λουτσέσκου δεν παραλείπει να υπογραμμίσει πως η παρουσία όλων όσοι στάθηκαν στο πλευρό της θα μείνει ανεξίτηλη, όπως ακριβώς και η μορφή του εκλιπόντος. Ένας άνθρωπος που, όπως τονίζουν, δεν θα φύγει ποτέ πραγματικά, καθώς θα συνεχίσει να ζει μέσα από τις αναμνήσεις, την αγάπη και το ισχυρό αποτύπωμα που άφησε τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και στις ζωές όσων τον γνώρισαν.

Μηνύματα συμπαράστασης, φυσική παρουσία, λόγια αλλά και σιωπηλές χειρονομίες στήριξης αποτέλεσαν πολύτιμο στήριγμα σε μία από τις πιο δύσκολες στιγμές για τους οικείους του. Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται στην επιστολή, αυτή η μαζική έκφραση σεβασμού και αγάπης λειτούργησε ως δύναμη, κράτησε την οικογένεια όρθια και μετέτρεψε, έστω και προσωρινά, τον βαθύ πόνο σε μια κοινή εμπειρία μνήμης και τιμής.

Το πιο φορτισμένο συναισθηματικά σημείο της επιστολής, ωστόσο, δεν περιορίζεται στην τελετή, αλλά αποτυπώνει όσα βίωσε η οικογένεια τις τελευταίες ημέρες. Μέσα στο βάρος της απώλειας, οι δικοί του άνθρωποι, ανάμεσά τους και ο Ραζβάν Λουτσέσκου, τονίζουν πως ένιωσαν κάτι βαθιά σημαντικό: ότι δεν ήταν μόνοι. Από τη στιγμή που έγιναν γνωστά τα προβλήματα υγείας του Ρουμάνου τεχνικού έως και μετά την κηδεία, ένα κύμα συμπαράστασης από τον χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, τους αγκάλιασε με έναν τρόπο αυθεντικά ανθρώπινο.

«Καθ' όλη αυτή την περίοδο, νιώσαμε κάτι που δεν θεωρούσαμε δυνατό εν μέσω τέτοιου πόνου: ότι δεν είμαστε μόνοι. Πράγματι, δεν ήμασταν μόνοι ούτε στιγμή. Από τη στιγμή που μάθαμε τα πρώτα νέα για την κατάσταση της υγείας του μέχρι και μετά την κηδεία, ένα κύμα ζεστασιάς ξεχύθηκε προς το μέρος μας: μηνύματα, σκέψεις και χειρονομίες που μας κράτησαν στα πόδια μας. Θα τον κουβαλάμε πάντα στις καρδιές μας, ξέρουμε ότι κι εσείς θα τον έχετε», αναφέρει η ανοιχτή επιστολή που υπογράφει η οικογένεια Λουτσέσκου.