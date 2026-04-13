Γκριεζμάν: «Χρωστάω πολλά στον Σιμεόνε»

Ο Αντουάν Γκριεζμάν σε δηλώσεις του έπλεξε το εγκώμειο στον Τσόλο Σιμεόνε τονίζοντας μεταξύ άλλων πως ο Αργεντινός τεχνικός είναι οικογένειά του.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Για να ανοίξω την καρδιά μου, πρέπει να είμαι με τα παιδιά μου και τη σύζυγό μου, με τον Τσόλο και την οικογένειά του. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσω πραγματικά να ανοιχτώ. Του χρωστάω τόσα πολλά.

Έχω φτάσει σε ένα ποδοσφαιρικό επίπεδο που δεν είχα φανταστεί ποτέ, και αυτό χάρη στη Ρεάλ Σοσιεδάδ και μετά στον Τσόλο. Μέσα από τη δουλειά του, με έκανε να δω πολλά πράγματα, με δίδαξαν πολλά…

Έπειτα, υπάρχει και η προσωπική πλευρά: τον θαυμάζω, τον αγαπώ και είναι τιμή και προνόμιο να μπορώ να παίζω για τον Σιμεόνε».