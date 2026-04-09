PAOK Academy: Δίμηνο γεμάτο τουρνουά, εμπειρίες και... χαμόγελα

Από την Θεσσαλονίκη μέχρι την Αριδαία, τα Τρίκαλα και τον Βόλο, μεταξύ άλλων, τα «αετόπουλα» του PAOK Academy, θα... οργώσουν τα τουρνουά, αποκομίζοντας πολύτιμες εμπειρίες.

Όπως αναφέρουν οι Θεσσαλονικείς:

«Τα μικρά τμήματα της Ακαδημίας μας συνεχίζουν να συλλέγουν εμπειρίες, παραστάσεις και δυνατές στιγμές μέσα από τη συμμετοχή τους σε τουρνουά σε όλη την Ελλάδα.

Από την Θεσσαλονίκη μέχρι την Αριδαία, τα Τρίκαλα και τον Βόλο, μεταξύ άλλων, οι μικροί μας εκπροσωπούν τον ΠΑΟΚ, αποκομίζοντας πολύτιμες εμπειρίες. Εντός κι εκτός γηπέδων… Άλλωστε, η συμμετοχή σε τουρνουά δεν αποτελεί απλώς μια αγωνιστική διαδικασία. Είναι ευκαιρία για ανάπτυξη, κοινωνικοποίηση, ενίσχυση της ομαδικότητας και καλλιέργεια της αθλητικής νοοτροπίας.

Το πλάνο εξέλιξης των παιδιών και ο στόχος της διαρκούς βελτίωσης, επιτυγχάνεται με πληθώρα ευκαιριών, μέσα από τις οποίες οι μικροί αθλητές μας δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους απέναντι σε διαφορετικούς αντιπάλους, ταξιδεύουν, συνεργάζονται, χτίζουν αναμνήσεις…

Πριν λοιπόν, αρχίσουν τα ταξίδια ανά την Ευρώπη, τα μικρά μας τμήματα έχουν μια σειρά από τουρνουά εντός Ελλάδας τόσο τον Απρίλιο, όσο και τον Μάιο.

Η Κ14 θα αγωνιστεί στο Road to Salonica, που διοργανώνει ο Μακεδονικός από τις 14 έως τις 16 Απριλίου, όπως και η Κ13, η οποία επιπλέον θα συμμετέχει στις 18 και 19 Απριλίου στο τουρνουά «Παναγιώτης Κατσούρης».

Η Κ12 πηγαίνει στο Ολυμπιώτισσα Cup στην Ελασσόνα (14-16.04) και στη Γουμένισσα στις 19.04.

Η Κ11 ξεκινά από τα Τρίκαλα και το τουρνουά Αποστόλης Γκαραγκάνης (06-08.04), συνεχίζει στις 14-16.04 στο Road to Salonica και ταυτόχρονα στο Ολυμπιώτισσα Cup στην Ελασσόνα, ενώ από τις 17 έως τις 19.04 πηγαίνει στο ΝΕΟ FC Cup στο Νέο Κεραμίδι.

Η K10 πηγαίνει στον Βόλο από τις 14 έως τις 16.04 για το Κentavros Cup, ενώ στις ίδιες ημερομηνίες θα μοιράσει τα παιχνίδια της και στο Road to Salonica. Στις 19.04 ακολουθεί τουρνουά στη Γουμένισσα, όπως και αυτό του Νέστου Χρυσούπολης. Στις 30 και 31 Μαϊου στο τουρνουά της Δόξας Περιβολακίου.

Η Κ9 ξεκινά από την Αριδαία στο Easter Cup, στις 18.04, στις 2 και 3 Μαϊου πηγαίνει σε τουρνουά στον Μακρύγιαλο και στις 30-31.05 στην Κρύα Βρύση.

Στο Easter Cup θα παίξει και η Κ8-7, η οποία θα συνεχίσει στη Χρυσούπολη στις 19.04, ενώ τον Μάιο (23 και 24) θα αγωνιστεί στο Football Mind της ακαδημίας Ζαγοράκη, στο τουρνουά της ΑΕ Ευόσμου (9-10/05) και στις 29-30.05 στο τουρνουά Περιβολακίου».