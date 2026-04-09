Άρης: Προπόνηση υψηλής έντασης

Το πρόγραμμα της Μεγάλης Εβδομάδας για τους ποδοσφαιριστές του Άρη ολοκληρώθηκε με προπόνηση υψηλής έντασης

Αναλυτικά η ενημέρωση του τμήματος:

"Πρωινή προπόνηση περιλάμβανε το πρόγραμμα της Μ. Πέμπτης.

Το πρόγραμμα της Μεγάλης Εβδομάδας για τους ποδοσφαιριστές του Άρη ολοκληρώθηκε με προπόνηση υψηλής έντασης (δόθηκε έμφαση στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης με διάφορες ασκήσεις).

Η επόμενη προπόνηση της ομάδας μας είναι προγραμματισμένη για το απόγευμα της Δευτέρας του Πάσχα (13/04) ενόψει του αγώνα με τον Βόλο Ν.Π.Σ. στο Κλεάνθης Βικελίδης (18/04, 19:00), στο πλαίσιο της 2ης Αγωνιστικής των «Stoiximan Super League Playoffs» της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026."